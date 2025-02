Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","shortLead":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","id":"20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb.jpg","index":0,"item":"3f09736f-fbb3-4934-92c4-6c14711798cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","timestamp":"2025. február. 13. 07:50","title":"Egy tartálykocsi miatt repültek az autók az Árpád hídi balesetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez hasonló a Földön is kialakul.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez...","id":"20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"407c37ee-897b-4f22-a7e1-e03e85d35a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","timestamp":"2025. február. 13. 19:03","title":"Világító felhők jelentek meg a Mars egén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa295c-45f2-48f8-9e46-9e43a1a18425","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyílt kommunikáció és kompromisszumkészség nélkül könnyen csalódhatunk Valentin-napi várakozásainkban. 