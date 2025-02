Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és az egyoldalú munkaszerződés-módosítás ellen, ami a szakszervezet szerint röghöz kötné a dolgozókat.","shortLead":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és...","id":"20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6.jpg","index":0,"item":"50fd124c-629f-4eb3-b614-e1cc3b20ddaf","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","timestamp":"2025. február. 12. 10:08","title":"Újabb autóipari cégnél lesz tüntetés, most épp Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","shortLead":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","id":"20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"66e6e384-f27c-47f7-888f-cad1864f73c4","keywords":null,"link":"/360/20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:53","title":"Steven Levitsky harvardi professzor: Alakul az új tekintélyelvűség Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","shortLead":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","id":"20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"e0eb1438-04e0-42c1-abd8-87176250f7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","timestamp":"2025. február. 11. 11:46","title":"Márciustól nem lehet szülni a mezőtúri kórházban orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya küzdelme a szociális támogatás hivatali ügyintézésénék kafkai útvesztőiben.","shortLead":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya...","id":"20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7.jpg","index":0,"item":"7454029c-8aeb-4f62-a83c-020b48e2bd36","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","timestamp":"2025. február. 10. 16:00","title":"Az angolok dühe magyar terepen is odavág: Én, Daniel Blake a Radnótiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467057e9-0dbe-4737-83a5-c5b263f20638","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 6 millió forintos kölcsönösszeg felvételéhez legalább nettó 250 ezer forintos jövedelemre lehet szükség.","shortLead":"A 6 millió forintos kölcsönösszeg felvételéhez legalább nettó 250 ezer forintos jövedelemre lehet szükség.","id":"20250212_Ekkora-fizetes-alatt-eselye-sincs-ingatlantamogatashoz-jutni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/467057e9-0dbe-4737-83a5-c5b263f20638.jpg","index":0,"item":"6e1bcc74-74eb-47bc-bb74-22b4d97e3883","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250212_Ekkora-fizetes-alatt-eselye-sincs-ingatlantamogatashoz-jutni","timestamp":"2025. február. 12. 12:10","title":"Ekkora fizetés alatt esélye sincs ingatlantámogatáshoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint a kormány akarja, de a mezőgazdaságban némi enyhítés jöhet.","shortLead":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint...","id":"20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a.jpg","index":0,"item":"98f1ccff-0753-4ab8-9772-2b4a0932690c","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","timestamp":"2025. február. 12. 09:19","title":"Könnyítésről döntött a kormány, több mint 300 ezer magyar lélegezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","id":"20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"ac015c37-cdc0-4cd8-95f0-83a43dbad1be","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. február. 11. 07:09","title":"Trump ultimátuma a Hamásznak: szombat délig adják át a túszokat, vagy jön a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d908cf8-19b4-4d6f-a20e-503a60a53eaa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a mérete miatt a világ egyik legcsábítóbb piaca a nagy okostelefon-gyártók számára. Az Apple is rengeteg iPhone-t értékesít itt, azonban veszélybe került a korábban oly magas piaci részesedése.","shortLead":"Kína a mérete miatt a világ egyik legcsábítóbb piaca a nagy okostelefon-gyártók számára. Az Apple is rengeteg iPhone-t...","id":"20250212_apple-piaci-reszesedese-kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d908cf8-19b4-4d6f-a20e-503a60a53eaa.jpg","index":0,"item":"4ba2b435-d9c2-4fca-b378-0dc1eff33cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_apple-piaci-reszesedese-kinaban","timestamp":"2025. február. 12. 10:03","title":"Rossz híreket kapott Kínából az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]