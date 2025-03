Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0179efd-da30-425b-8f5a-7a7417e72c7d","c_author":"Spiró György","category":"360","description":"Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni. Miért ne alakulhatna át császársággá a királyságból lett köztársaság, mint Rómában? Spiró György író esszéjében történelmi analógiákkal fest sötét képet a jelenkorról.","shortLead":"Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni. Miért ne alakulhatna át...","id":"20250313_hvg-Spiro-Gyorgy-Roma-diktatura-vallas-essze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0179efd-da30-425b-8f5a-7a7417e72c7d.jpg","index":0,"item":"aa58d45e-71a6-40b2-8668-27dcdaf60e18","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Spiro-Gyorgy-Roma-diktatura-vallas-essze","timestamp":"2025. március. 13. 08:04","title":"Spiró György: A vallásos vadállat, aki rettegésében mindent tönkretesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot és a kamatokat, a versenyhivatal újra lefolytatja az eljárást.","shortLead":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot...","id":"20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824.jpg","index":0,"item":"99f240dd-428d-431c-aded-82a8cd98084e","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","timestamp":"2025. március. 13. 11:34","title":"Bige László nyert a GVH-bírság ügyében, amely mögött szerinte Csányi és Orbán állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KEHI-vizsgálatot bejelentő Gulyás Gergely szerint katonához eleve méltatlan a zsírleszívás.","shortLead":"A KEHI-vizsgálatot bejelentő Gulyás Gergely szerint katonához eleve méltatlan a zsírleszívás.","id":"20250313_Vizsgalatot-indit-a-KEHI-Ruszin-Szendi-Romulusz-allitolagos-zsirleszivasa-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"5499b229-e184-4c7a-bcfd-57ec3d2eee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Vizsgalatot-indit-a-KEHI-Ruszin-Szendi-Romulusz-allitolagos-zsirleszivasa-ugyeben","timestamp":"2025. március. 13. 11:10","title":"A kormány vizsgálatot indít Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz. Egy friss kutatás ugyanis rávilágított, hogy az agy még ilyenkor is meglepően aktív marad, legalábbis erre lehet következtetni a pupilla változásaiból.","shortLead":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz...","id":"20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"c750576a-b6d4-40b8-aa6e-689ef93a626f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 13. 08:03","title":"Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","shortLead":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","id":"20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7.jpg","index":0,"item":"bc6ce53c-f8c7-4891-870d-23b2f1af3415","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","timestamp":"2025. március. 14. 06:41","title":"Itt a legfrissebb elektromos Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","shortLead":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","id":"20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c.jpg","index":0,"item":"72ac74f2-cf51-4f03-9229-11c97ad44cc4","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","timestamp":"2025. március. 13. 13:08","title":"Pásztor Erzsi elesett a Játékszín előtt, és térdig becsúszott egy parkoló autó alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter egy 2017-es tűzesettel indokolta, miért vett 2021-ben állami támogatással egy jóval kisebb lakást egy luxus lakóparkban. Nagy Márton azt állítja – mivel az új lakásban nem élnek életvitelszerűen – a támogatásokat visszafizette. A miniszter családjának van még két lakása a szóban forgó társasházban. A miniszter sajtófőnöke szerint az egész magánügy.","shortLead":"A miniszter egy 2017-es tűzesettel indokolta, miért vett 2021-ben állami támogatással egy jóval kisebb lakást egy luxus...","id":"20250313_Nagy-Marton-sajtofonoke-a-gyanus-csokos-lakasrol-Maganugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"1fd77c33-8c10-4b9f-93d3-403a694e5186","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Nagy-Marton-sajtofonoke-a-gyanus-csokos-lakasrol-Maganugy","timestamp":"2025. március. 13. 07:39","title":"Nagy Márton sajtófőnöke a gyanús csokos lakásról: Magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]