[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország legyen. Európának ajánlatos óvatosnak lennie az Amerika elleni vámháborúban. Trump igencsak elkalkulálhatta magát gazdasági kérdésekben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország...","id":"20250325_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3a7035ea-9c7c-460e-9777-97a3f38c969e","keywords":null,"link":"/360/20250325_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 25. 11:07","title":"Wall Street Journal: Trump ukrajnai megbízottja papagájként mondta fel a Kreml álláspontját – tud bármit is Oroszországról és Putyinról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","shortLead":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","id":"20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c.jpg","index":0,"item":"157e2837-840c-436f-95df-3ea63dea7665","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","timestamp":"2025. március. 26. 16:43","title":"Több mint 2 milliárd forintért kelt el a világ legdrágább kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fizetős ügyfelek mostantól rugalmasabb módon beszélgethetnek a ChatGPT-vel, miután az megkapta az OpenAI vonatkozó frissítését.","shortLead":"A fizetős ügyfelek mostantól rugalmasabb módon beszélgethetnek a ChatGPT-vel, miután az megkapta az OpenAI vonatkozó...","id":"20250325_openai-chatgpt-elo-beszed-advanced-voice-mode","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"ce15b967-399c-4273-a00f-341f5cfd6244","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_openai-chatgpt-elo-beszed-advanced-voice-mode","timestamp":"2025. március. 25. 10:03","title":"Kapott egy frissítést a beszélgetős ChatGPT, már nem vág a felhasználó szavába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","shortLead":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","id":"20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"ee801a62-7937-4dc0-a7b3-c3c97dae4fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","timestamp":"2025. március. 25. 12:50","title":"Letartóztattak egy amerikai nőt, mert sokkolós nyakörvet tett a gyerekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek kizárását, de a turisztikai vállalatok belső működésén is képes javítani.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek...","id":"20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f.jpg","index":0,"item":"fce30ce0-b1f7-4d56-ad77-b46db086222b","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Szédítő gyorsasággal hódít a turizmusban a mesterséges intelligencia, de néha nem árt ránézni, nem hallucinál-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","shortLead":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","id":"20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1.jpg","index":0,"item":"4ad7eefd-b79b-4785-b20d-1c0a47932415","keywords":null,"link":"/elet/20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","timestamp":"2025. március. 25. 12:41","title":"Jude Law-t lefotózták Rigában Putyinnak maszkírozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbeszéléseken a béke mellett a gazdasági együttműködésről is szó lesz állítása szerint. ","shortLead":"A megbeszéléseken a béke mellett a gazdasági együttműködésről is szó lesz állítása szerint. ","id":"20250326_Szijjarto-Peter-ismet-Moszkvaba-utazott-targyalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"0c6d4703-d8d1-4382-bee0-d4730ad939fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Szijjarto-Peter-ismet-Moszkvaba-utazott-targyalni","timestamp":"2025. március. 26. 06:44","title":"Szijjártó Péter ismét Moszkvába utazott tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]