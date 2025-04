Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kapott a ChatGPT, amit az előfizetős felhasználók mellett az ingyenes verziót használók is megkapnak.","shortLead":"Új funkciót kapott a ChatGPT, amit az előfizetős felhasználók mellett az ingyenes verziót használók is megkapnak.","id":"20250416_openai-chatgpt-kepgeneralas-konyvtar-kep-mentetse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"c1c2d306-f03d-437f-9217-0415b2f0df1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-chatgpt-kepgeneralas-konyvtar-kep-mentetse","timestamp":"2025. április. 16. 14:03","title":"Elmenti a ChatGPT az összes képét, később is használhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","shortLead":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","id":"20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"0b0858d7-730e-4e47-822c-8629a690b75b","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","timestamp":"2025. április. 16. 10:27","title":"A magyar fiatalok szerint szerint az idősebbek szoktak kenőpénzt adni, de ők nem akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a szankcionálása mögött David Pressman volt amerikai nagykövet bosszúja áll.","shortLead":"A miniszter szerint a szankcionálása mögött David Pressman volt amerikai nagykövet bosszúja áll.","id":"20250416_rogan-antal-amerikai-szankcios-lista-lekerules-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae.jpg","index":0,"item":"529a57a6-a366-4ff2-ae1e-1d471967e996","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_rogan-antal-amerikai-szankcios-lista-lekerules-reakcio-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 17:08","title":"Rogán a szankciós listáról lekerülésről: „Az a minimum, hogy erkölcsi elégtételt várok el azoktól, akik minden bizonyíték nélkül belém rúgtak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"15-17 méterrel a föld alatt állt meg a tavaly elszivárgott olaj. Most a Mol föld alatti védőfalat épít, hogy ne terjedhessen tovább a szennyeződés.","shortLead":"15-17 méterrel a föld alatt állt meg a tavaly elszivárgott olaj. Most a Mol föld alatti védőfalat épít, hogy ne...","id":"20250416_Mol-fold-alatti-fal-gardony-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab.jpg","index":0,"item":"524d6139-135e-4ea6-909f-8b1cbb4ad891","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Mol-fold-alatti-fal-gardony-olajszivargas","timestamp":"2025. április. 16. 14:55","title":"Elkezdte a Mol a föld alatti védőfal építését a gárdonyi olajszivárgás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk virágok, fűszereket, gyümölcsök ültetésével és gondozásával. Adunk néhány tippet a választásokhoz.","shortLead":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk...","id":"20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe.jpg","index":0,"item":"02ccc130-a637-4e04-bce4-12aff85d5712","keywords":null,"link":"/elet/20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","timestamp":"2025. április. 17. 05:31","title":"Varázsoljon kiskertet az erkélyből: ennyi mindent elültethet odakint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos, hogy a korrupciós érintettségét nem cáfolták, politikai döntés született.","shortLead":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos...","id":"20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610.jpg","index":0,"item":"38f78828-a872-4f90-94bd-0159d6a949c4","keywords":null,"link":"/360/20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","timestamp":"2025. április. 16. 15:45","title":"Rogán levétele a szankciós listáról: de vajon mit kérhetett Trump cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f1507b-65a6-481b-bda1-d7186cacb286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési szakember szerint akadnának fontosabb ügyek, amikről beszélni kellene, mint a Lázár által elővezetett politikai bolhacirkusz.","shortLead":"A közlekedési szakember szerint akadnának fontosabb ügyek, amikről beszélni kellene, mint a Lázár által elővezetett...","id":"20250416_vitezy-lazar-buzizas-miniszter-vasut-kozlekedes-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f1507b-65a6-481b-bda1-d7186cacb286.jpg","index":0,"item":"32ed3d37-e365-407d-b3f6-def6d8c93b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_vitezy-lazar-buzizas-miniszter-vasut-kozlekedes-pride","timestamp":"2025. április. 16. 18:51","title":"Vitézy válasza Lázárnak: „Értem, hogy egyszerűbb a Pride-ról beszélni, mint a lerobbanó vonatokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]