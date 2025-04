Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide csábítani a cégeket, ezért cserébe sokkal több áfát kell beszednie az emberektől. A Niveus bemutatta, mivel próbálkoznak Közép-Európa országai, hogy legyen elég bevételük, és mégse váljon riasztóvá a túl sok adó.","shortLead":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide...","id":"20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"9c7d345b-1ae6-4b83-88de-fa1d09c44316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","timestamp":"2025. április. 24. 14:35","title":"A vásárlók fizetik meg az árát, hogy a kormány megpróbálja megnyerni a közép-európai adóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9c7ae2-a1b7-429a-8505-170a2a915815","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint egy héten át nem lehetett letölteni a Samsung új rendszerverzióját egy hiba miatt, de a cég a jelek szerint javította a problémát.","shortLead":"Több mint egy héten át nem lehetett letölteni a Samsung új rendszerverzióját egy hiba miatt, de a cég a jelek szerint...","id":"20250423_samsung-galaxy-oneui-7-frissites-elerhetoseg-hibajavitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9c7ae2-a1b7-429a-8505-170a2a915815.jpg","index":0,"item":"99355add-b88f-4992-8766-68885f114130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_samsung-galaxy-oneui-7-frissites-elerhetoseg-hibajavitas","timestamp":"2025. április. 23. 17:03","title":"Újraindult a Samsung mobilok nagy frissítése, ami egy súlyos hiba miatt akadt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","shortLead":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","id":"20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99.jpg","index":0,"item":"3a0d7aaf-bc9c-498c-8a65-88750274caae","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","timestamp":"2025. április. 24. 20:32","title":"Izrael hivatalosan bocsánatot kért a bolgár segélymunkás haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064935d-19d0-4273-8b0d-6417a39dc1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy hete tombolt komoly vihar Soltvadkertnél, a HungaroMet az adatok alapján arra jutott, hogy tornádó volt.","shortLead":"Egy hete tombolt komoly vihar Soltvadkertnél, a HungaroMet az adatok alapján arra jutott, hogy tornádó volt.","id":"20250425_tornado-soltvadkert-szupercella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3064935d-19d0-4273-8b0d-6417a39dc1d6.jpg","index":0,"item":"f8931f86-32a7-4a49-9a28-4bdace7dd162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_tornado-soltvadkert-szupercella","timestamp":"2025. április. 25. 07:46","title":"HungaroMet: tornádó csaphatott le Soltvadkertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","shortLead":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","id":"20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8.jpg","index":0,"item":"9d7747e9-28c6-4911-9559-6f860f50c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","timestamp":"2025. április. 23. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a YouTube Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet","description":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási lehetőség, plusz egy szoba. Magyarországon egyre többen az utóbbi összefüggésben (is) gondolnak jövendő babájukra, mivel az állami támogatások így próbálják megfordítani a kedvezőtlen demográfiai trendet. De túl szociológiai, gazdasági és politikai megfontolásokon: ez az ösztönzés milyen pszichés következményekkel járhat egy fiatal házaspár életében, kapcsolatában?","shortLead":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási...","id":"20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53.jpg","index":0,"item":"b8dcea00-5e29-4575-90d5-cb8222c30caa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","timestamp":"2025. április. 24. 18:45","title":"A „határidőre szülni” pszichés nyomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem igaz, amit a feljelentésekben állítottak, hogy sokkolót használtak volna a férfival szemben, és nem törték el az állkapcsát sem.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem igaz, amit a feljelentésekben állítottak, hogy sokkolót használtak volna...","id":"20250425_ugyeszseg-drog-zagyvarekas-rendori-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"8526c2b3-c7c1-453d-b014-215f7083f85c","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_ugyeszseg-drog-zagyvarekas-rendori-bantalmazas","timestamp":"2025. április. 25. 13:06","title":"Ügyészség: drog miatt halt meg a zagyvarékasi férfi, nem rendőri bántalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]