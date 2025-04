Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","shortLead":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","id":"20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9.jpg","index":0,"item":"32451d44-f314-4ecc-a82a-e7e3f4ec7d69","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","timestamp":"2025. április. 25. 09:35","title":"Isten tudja, hány kistelepülést érinthet a kormány templomfelújítási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","shortLead":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","id":"20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"02bd7e65-98c7-44f2-8b79-a3ebfcf8e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","timestamp":"2025. április. 23. 17:59","title":"Ötször annyi vizet használ majd el autónként a szegedi BYD-gyár, mint amennyit a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6e8228-10fb-4e8e-a89e-4480e426d07d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Korábban már üzemeltetett nálunk egy hírportált a magyar származású szakember.","shortLead":"Korábban már üzemeltetett nálunk egy hírportált a magyar származású szakember.","id":"20250424_hvg-az-amerikai-bulvarblogger-budapesten-nick-denton-gawker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6e8228-10fb-4e8e-a89e-4480e426d07d.jpg","index":0,"item":"b43edb66-a95e-4d30-a3c5-9e06c0ee0337","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-az-amerikai-bulvarblogger-budapesten-nick-denton-gawker","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Botrányosan dőlt be előző médiavállalkozása, most Budapesten alapított céget a bulvárblogger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9146a32-5adf-4429-b17d-159a42eeb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szente Vajk legutóbb a március 15-i Orbán-beszédet felvezető show-t rendezte meg. ","shortLead":"Szente Vajk legutóbb a március 15-i Orbán-beszédet felvezető show-t rendezte meg. ","id":"20250423_Szirtes-Tamas-drukkol-Szente-Vajknak-aki-megkapta-az-Erkel-Szinhazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9146a32-5adf-4429-b17d-159a42eeb7d7.jpg","index":0,"item":"92b028ee-9d51-48b0-a5c1-032d6b008e40","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Szirtes-Tamas-drukkol-Szente-Vajknak-aki-megkapta-az-Erkel-Szinhazat","timestamp":"2025. április. 23. 15:50","title":"Szirtes Tamás drukkol Szente Vajknak, aki megkapta az államtól az Erkel Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b41df9-8c21-4215-8f9f-a971d2dfab7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a jácintbabban lévő fehérjét használták fel arra, hogy csapdába ejtsék a különböző influenza- és herpeszvírusokat. Laboratóriumi körülmények között a hatékonyság 95 százalékos.","shortLead":"Amerikai kutatók a jácintbabban lévő fehérjét használták fel arra, hogy csapdába ejtsék a különböző influenza- és...","id":"20250423_ragogumi-influenza-herpesz-virus-vedekezes-hatekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b41df9-8c21-4215-8f9f-a971d2dfab7e.jpg","index":0,"item":"0f921671-84e7-4228-9c03-3e74de6324ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_ragogumi-influenza-herpesz-virus-vedekezes-hatekonysag","timestamp":"2025. április. 23. 13:03","title":"Megcsinálták a rágót, ami az influenza és a herpesz ellen is hatékonynak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d458b5-3f94-4a4a-8acc-22c2af2223d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Autóbalesetben. ","shortLead":"Autóbalesetben. ","id":"20250424_21-eves-koraban-meghalt-a-valogatott-magyar-kezilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d458b5-3f94-4a4a-8acc-22c2af2223d6.jpg","index":0,"item":"bef8ce4b-51c9-432b-9b4d-30a00afff0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_21-eves-koraban-meghalt-a-valogatott-magyar-kezilabdazo","timestamp":"2025. április. 24. 19:13","title":"21 éves korában autóbalesetben meghalt az U-válogatott magyar kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik negyedévre tisztázódhat, milyen vámokkal kell tartósan szembenéznie Kínának.","shortLead":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik...","id":"20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"0ac4b5f0-0fac-4c8b-9304-112eeb8564e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 23. 20:30","title":"Felére vághatja a Kínára kivetett vámokat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem foglalkozó underground szcéna, ahol a radikálisok kivárnak. De nem mindenki: sokan otthagyják az egészet.","shortLead":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem...","id":"20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c.jpg","index":0,"item":"074dbeb1-bb82-4021-95eb-2d88bcfe8fc5","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","timestamp":"2025. április. 24. 11:30","title":"Csodálkozik a magyar underground szélsőjobb, hogy milyen közel került a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]