[{"available":true,"c_guid":"10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","shortLead":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","id":"20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f.jpg","index":0,"item":"7868483e-eff5-42fa-92ac-7a7d158ba54c","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","timestamp":"2025. május. 22. 06:47","title":"Magyarországi kamerákat is meghackeltek az oroszok, hogy az ukrán határon átmenő segélyszállítmányokat figyeljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","shortLead":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","id":"20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b.jpg","index":0,"item":"88a78717-19b6-426f-bced-08df4b002838","keywords":null,"link":"/elet/20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","timestamp":"2025. május. 20. 17:15","title":"Kifosztották Woody Harrelson és Bill Maher hollywoodi fűboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel a mellén jelent meg az Egyensúly Intézet budapesti konferenciáján.","shortLead":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel...","id":"20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"58f3d131-a578-4bc3-a7b5-c035a099911f","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 20. 13:16","title":"Lech Walesa bűnözőnek nevezte a Magyarországra menekült volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1353c748-c19c-4f0d-b41a-dac87eaaf02f","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A történészek nyersanyagot szállítanak a politikusoknak, de fel kell szólalniuk, ha üzeneteikben a tényeket eltorzítják – mondja Klaniczay Gábor történész, A múlt, ahogy parancsolja című, május 25-ig látható kiállítás egyik kurátora.","shortLead":"A történészek nyersanyagot szállítanak a politikusoknak, de fel kell szólalniuk, ha üzeneteikben a tényeket eltorzítják...","id":"20250521_hvg-klaniczay-gabor-tortenesz-allami-narrativa-ideologia-europa-es-nyugatellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1353c748-c19c-4f0d-b41a-dac87eaaf02f.jpg","index":0,"item":"d6ba1d3b-74e3-4b97-a0ef-150d2fca7cf9","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-klaniczay-gabor-tortenesz-allami-narrativa-ideologia-europa-es-nyugatellenesseg","timestamp":"2025. május. 21. 18:00","title":"Nem egészséges nemzeti öntudat, hanem hamis páváskodás lesz a vége – Klaniczay Gábor a kormány emlékezetpolitikájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 20. 15:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c0d4f-3150-486a-84ca-fcc3bb4cd7c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes nem jött zavarba.","shortLead":"Az énekes nem jött zavarba.","id":"20250520_Koncert-kozben-kapcsolodott-ki-Katy-Perry-melltartoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26c0d4f-3150-486a-84ca-fcc3bb4cd7c6.jpg","index":0,"item":"33d2552e-047a-4577-9347-5cb990623975","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Koncert-kozben-kapcsolodott-ki-Katy-Perry-melltartoja","timestamp":"2025. május. 20. 11:04","title":"Koncert közben kapcsolódott ki Katy Perry melltartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Császár Zsoltot 2023-ban gyilkolták meg az Egyesült Államokban.","shortLead":"Császár Zsoltot 2023-ban gyilkolták meg az Egyesült Államokban.","id":"20250521_Bagdy-Emoke-a-meggyilkolt-fiarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c.jpg","index":0,"item":"bfce7822-f85d-4da5-ad6d-3c036430803e","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Bagdy-Emoke-a-meggyilkolt-fiarol","timestamp":"2025. május. 21. 15:28","title":"„Egyben maradunk” – Bagdy Emőke a meggyilkolt fiáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de ellenáll az időjárás viszontagságainak, és nagyságrendileg erősebb az acélnál.","shortLead":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de...","id":"20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98.jpg","index":0,"item":"23ee5a0f-0060-4b94-a61f-f5a8d28eb7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","timestamp":"2025. május. 21. 08:03","title":"10x erősebb az acélnál, ráadásul tűzálló is az új amerikai szuperfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]