[{"available":true,"c_guid":"c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már törölte az írást, ennyi is elég volt, hogy kiszivárogjon néhány érdekes részlet.","shortLead":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már...","id":"20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3.jpg","index":0,"item":"c7828e9d-0971-47f3-8d6e-a1c1f0d053ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 06. 10:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, hogyan néz majd ki az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi közgyűlésén, mire Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelezte, a tudomány terén is csak azt kell támogatnia az államnak, ami a magyar érdeket szolgálja.","shortLead":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi...","id":"20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb.jpg","index":0,"item":"acff330e-905f-4da4-afe9-569f9a843a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 15:23","title":"Pengeváltás az Akadémia ünnepi közgyűlésén: Freund odaszúrt, Hankó visszavágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc2ba85-e2d3-44bc-9747-2324e84c4e1e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Alpine Holding kft. nagy tartozásra nagy hitelt kapott.","shortLead":"Az Alpine Holding kft. nagy tartozásra nagy hitelt kapott.","id":"20250505_Windisch-Laszlo-ASZ-MBH-Bank-Meszaros-Lorinc-hitel-MNB-Alpine-Holding-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc2ba85-e2d3-44bc-9747-2324e84c4e1e.jpg","index":0,"item":"372a45d7-e9d4-4a74-8373-b907de9d8f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_Windisch-Laszlo-ASZ-MBH-Bank-Meszaros-Lorinc-hitel-MNB-Alpine-Holding-Kft","timestamp":"2025. május. 05. 09:13","title":"Az ÁSZ-elnök most se nevezte nevén Mészáros bankját, de elárulta, hogy az mire adott kölcsönt egy 233 milliárdos adósságú MNB-cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","shortLead":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","id":"20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a.jpg","index":0,"item":"33940b57-3265-41ec-9a0c-1412269d161b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:51","title":"Örkény-novella elemzése vagy esszéírás – ez a magyarérettségi második részének nagy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhetedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"ce8841f7-0c81-4b38-84d9-339142ab564f","keywords":null,"link":"/elet/20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","timestamp":"2025. május. 05. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Káposztaföld – Szexi a matek 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges megfigyelési kísérletről.","shortLead":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges...","id":"20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c46701a-c341-40b5-b94d-d1c700681b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 05. 18:03","title":"100 országba küldték ki a figyelmeztetést – aki kapott ilyen értesítést, bajban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül a fejünkön, ahol feleségek esnek át vak komondorokon, és a kiindulópont még mindig az, hogy férfinak lenni felsőbbrendű helyzet – mondja Radnay Csilla színésznő. Miért mindennapi társa a halál gondolata, és mikor érzett akkora kiégést, hogy csaknem elhagyta a pályát? Mit kezd szakmája megosztottságával? Erről is beszélgettünk a színésznővel a nemrég bemutatott, Védőháló című darab kapcsán, amely egy öngyilkosság történetét dolgozza fel.","shortLead":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül...","id":"20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2.jpg","index":0,"item":"c8f5a0b0-886d-4f16-8727-1fa59ffeea00","keywords":null,"link":"/360/20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"Radnay Csilla: Amikor bajszos, hatvanas, pocakos gőg kezd el üvölteni körülöttem, arra nagyon érzékenyen reagálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]