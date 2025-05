Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b","c_author":"Rossmann Magyarország","category":"brandcontent","description":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most sem kellett csalódnunk: így láttuk a Beauty Expo-t.","shortLead":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most...","id":"20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b.jpg","index":0,"item":"2cb80e0f-2374-47bf-96e5-1557abc8c854","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","timestamp":"2025. május. 27. 13:30","title":"Két nő, két nézőpont, két élmény: ilyen volt az év legnagyobb beauty-rendezvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott a villamosbeszerzésre.","shortLead":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott...","id":"20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"3aa70528-9b96-4b86-a4ec-17488b3b3f30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","timestamp":"2025. május. 27. 06:10","title":"Lesz pénz a budapesti villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94.jpg","index":0,"item":"70ed57ce-46cb-4a8a-9e31-379ca6a1a0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","timestamp":"2025. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ukrán békaemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó teremben. 