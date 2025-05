Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","shortLead":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","id":"20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"067ba9d6-06ef-4447-bd3e-f5a6dab0a940","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","timestamp":"2025. május. 26. 08:14","title":"A BKV-t kirámoló „Nagymester” beosztottjai a nyomozás során is beismerték, hogy elsődleges céljuk a közpénzek lenyúlása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki, de a nagyobb fizikai terhelésnek kitett sportolók is veszélyeztetettek. Nézzük, mi áll a vashiány hátterében, mit okoz, hogyan diagnosztizálható és kezelhető.","shortLead":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki...","id":"20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4.jpg","index":0,"item":"9a217e3c-f7d1-4c39-bf3c-6d1a9dc7bbbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","timestamp":"2025. május. 26. 07:30","title":"Globális egészségi problémát jelent ez a nyomelemhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk korlátlanul kiaknázható erőforrásként. Pedig már akkorák az igényeink, és olyan ütemben használjuk ki a természetet, hogy az egyre inkább a kárára válik. Mintha minden halat kihalászna a tóból a helyi halgazdaság. Partha Dasgupta közgazdász, a Cambridge-i Egyetem professzora a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen igyekezett közgazdász-nyelvre lefordítani az ökológiai válságot, ami egyben a végletekig kifacsart természeti tőke válsága.","shortLead":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk...","id":"20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225.jpg","index":0,"item":"9599a080-4c61-492a-b029-6aa6b774a3fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 25. 12:35","title":"Ki kellene törnünk a GDP mágikus köréből, de túlságosan is rabjai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8cf735-94dc-468e-9201-e32767c6c312","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tisztaszoba, de mégsem: megvizsgáltak a kutatók egy olyan helyiséget, ahol elviekben minden körülmény adott ahhoz, hogy a földi mikroorganizmusok rosszul érezzék magukat. Az űrmissziók előkészítését szolgáló létesítményekben azonban úgy tűnik, valójában élnek és virulnak a mikroorganizmusok.","shortLead":"Tisztaszoba, de mégsem: megvizsgáltak a kutatók egy olyan helyiséget, ahol elviekben minden körülmény adott ahhoz...","id":"20250525_nasa-tisztaszoba-bakteriumok-azonositasa-felfedezes-urmissziok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8cf735-94dc-468e-9201-e32767c6c312.jpg","index":0,"item":"3fe05db9-e834-4213-9149-0effd6d7b132","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_nasa-tisztaszoba-bakteriumok-azonositasa-felfedezes-urmissziok","timestamp":"2025. május. 25. 08:03","title":"26 eddig ismeretlen baktériumot találtak ott, ahol egynek sem kéne lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a KDNP-vel szembeforduló Gaal Gergelynek ment neki friss írásában.","shortLead":"A publicista a KDNP-vel szembeforduló Gaal Gergelynek ment neki friss írásában.","id":"20250526_Bayer-Zsolt-kormanyzati-poziciok-Gaal-Gergely-Semjen-Zsolt-KDNP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"262dd4a4-9457-440e-9cdd-296d7521d3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Bayer-Zsolt-kormanyzati-poziciok-Gaal-Gergely-Semjen-Zsolt-KDNP","timestamp":"2025. május. 26. 12:25","title":"Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben írta meg, hogy kegyelemből osztogatnak kormányzati állásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba, a párt ideológusa visszafizettetné a kormányváltást kívánókkal a „megtakarításokat”. Valójában a „megtakarítás” és a „visszafizetés” is értelmezhetetlenek. De tény, hogy a magyar lakosság közvetlenül keveset – mára már túl keveset – fizet az energiáért. Az államkasszán keresztül persze maga állja a cechet.","shortLead":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba...","id":"20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"e4432535-6bca-4e5c-bf8b-25ff14aea6a3","keywords":null,"link":"/360/20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","timestamp":"2025. május. 26. 12:30","title":"„Rezsicsökkentés”: mutatjuk, mivel is tartozunk Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett szuperszámítógépet ad majd ki.","shortLead":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett...","id":"20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20.jpg","index":0,"item":"73363890-51a3-4ac2-98a3-18adc00c2112","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","timestamp":"2025. május. 25. 16:03","title":"Egy elég vad szuperszámítógépet telepít az űrbe Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]