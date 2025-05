Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól, hogy beépítse a Telegramba a Grok mesterséges intelligenciát. Aztán a bejegyzés alá Elon Musk is kommentelt egyet.","shortLead":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól...","id":"20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf.jpg","index":0,"item":"de5da625-8f34-4f23-b15a-e4dfd161e023","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"A Telegramon is megjelenhet Elon Musk mesterséges intelligenciája, de van itt egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás csökkentésére. Természetesen bárminemű érzékeny adat említése nélkül.","shortLead":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás...","id":"20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"c530c9ba-4bfd-465f-b345-545068e38d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","timestamp":"2025. május. 28. 17:57","title":"A Pentagon munkavállalóinak ma kell utoljára jelenteniük Musknak, hogy mit értek el előző héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben pedig Matolcsy Györgyöt képviselte, amikor az MNB volt elnöke azt próbálta meg sikertelenül bizonyítani, hogy nem mondhatják rá, hogy lop.","shortLead":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben...","id":"20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"56f5a5ef-cce8-4c5b-af6d-c4ae30009287","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 06:16","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal képviseletét is ellátó ügyvédi iroda jegyezte be azt az alapítványt, amelyhez az elkobzott SZJA-százalékok kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","shortLead":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","id":"20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff.jpg","index":0,"item":"4eea90a8-88ed-4ea1-aea7-49cf12d2e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 29. 06:41","title":"30 éves, de alig használt Panda 4×4 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn belül veszélyessé válhatnak a bolygónkra.","shortLead":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn...","id":"20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9.jpg","index":0,"item":"694b154b-c14e-40c5-af82-b315c72992eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","timestamp":"2025. május. 28. 13:03","title":"A Földre veszélyes aszteroidák lehetnek a Vénusznál, és észre sem lehet venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","id":"20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd.jpg","index":0,"item":"a54ceb47-c755-4914-a24f-25b01bf52e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","timestamp":"2025. május. 29. 10:59","title":"Több mint 16 ezer gyermekekről készült pornófelvételt találtak egy balatonfüredi férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy milyen pénzügyi kilátásokkal szembesül az a megtakarító, aki havi 20 ezer forintot különít el nyugdíjcélra. Az eredmények rávilágítanak, hogy ez az összeg a legtöbb esetben nem elegendő egy méltóságteljes időskori megélhetés biztosításához.","shortLead":"A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy milyen pénzügyi kilátásokkal szembesül az a megtakarító, aki havi 20 ezer...","id":"20250529_nyugdijkiegeszites-nyugdij-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"56f26f47-5e0f-4ad7-af25-a55ac67e9d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_nyugdijkiegeszites-nyugdij-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 29. 10:33","title":"Önámítás, hogy havi 20 ezer forintból elég nyugdíj-kiegészítés összejöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]