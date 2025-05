Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","shortLead":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"74b0a899-47b7-4fa0-b288-1185769b9b1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","timestamp":"2025. május. 28. 14:54","title":"A bevétel és a profit is három és félszeresére nőtt az Orbán Ráhel vezette Tiborcz-cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon fókuszálnak a hamisítatlan vezetési élményre. A legendás John Cooper unokájának társaságában próbáltuk ki a legújabb modelleket.","shortLead":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon...","id":"20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663.jpg","index":0,"item":"4442a02f-0d5a-41fd-a91a-c0895fbdf215","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 28. 07:59","title":"A legenda tovább él: Angliában vallattuk a méregzsák új Mini JCW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos megbetegedés is kimutatható.","shortLead":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos...","id":"20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4.jpg","index":0,"item":"bacdd661-d490-4e45-86f6-14f82cfb7ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","timestamp":"2025. május. 27. 18:03","title":"Kielemzi a menstruációt az új egészségügyi betét, életet menthet a fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületben időközi választást fognak tartani a hely betöltésére.","shortLead":"A kerületben időközi választást fognak tartani a hely betöltésére.","id":"20250528_kecskemeti-laszlo-jozsefvaros-fidesz-kdnp-birosag-onkormanyzati-lakas-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"a75e639d-ab05-4ac6-8b25-528fd9c3c8ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kecskemeti-laszlo-jozsefvaros-fidesz-kdnp-birosag-onkormanyzati-lakas-mandatum","timestamp":"2025. május. 28. 17:25","title":"A bíróság megfosztja mandátumától a józsefvárosi önkormányzati lakást kibelező volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]