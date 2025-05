Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén. Ezúttal a Fideszhez kötődik a háborús narratíva, míg a budapesti balhékból szándékosan kimaradó Tisza Pártnak sikerülhet megszólítania a békére vágyókat. Mi az alapvető különbség a Békemenet közönségéből formált kommenthadsereg és Magyar Péter facebookozó hívei között? ","shortLead":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén...","id":"20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"8d9cd2e3-3bf1-40fe-bb79-e1094c36cc0d","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","timestamp":"2025. május. 21. 16:53","title":"Magyar Péter a békések ligájával válaszol a Harcosok Klubjára, miközben a Fidesz rajongói és üzenetei vészesen fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás négyzetméteréért átlagosan 1,68 millió forintot kell már kicsengetni.","shortLead":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás...","id":"20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619.jpg","index":0,"item":"6824fa72-219c-4d0d-90ad-b94f5ed262da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","timestamp":"2025. május. 21. 13:18","title":"1,68 millió forint négyzetméterenként – hirdetési ár felett vittek el majdnem minden ötödik ingatlant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a380a2ff-a8db-4848-a1f1-7b87198843df","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Takács Gergely véletlenül került a filmszakmába, de ma már olyan produkciók vizuális megjelenésén dolgozott, mint a Mentőexpedíció, a Gemini Man, vagy épp a Hunyadi. Utóbbival kapcsolatban azt mondja, neki egyetlen filmes kollégája sem rótta fel, miért vállalt munkát egy ilyen giga-költségvetésű magyar sorozatban, ugyanis „senki sem hiszi magáról, hogy ha ő kapta volna ezt a lehetőséget, akkor elutasítja”. HVG-portré.","shortLead":"Takács Gergely véletlenül került a filmszakmába, de ma már olyan produkciók vizuális megjelenésén dolgozott, mint...","id":"20250520_Takacs-Gergely-VFX-vizualiseffekt-producer-Hunyadi-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a380a2ff-a8db-4848-a1f1-7b87198843df.jpg","index":0,"item":"98f78e97-340c-41bd-88ef-0e9ddef47470","keywords":null,"link":"/360/20250520_Takacs-Gergely-VFX-vizualiseffekt-producer-Hunyadi-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 20. 19:30","title":"„Trónok harcát akartunk csinálni, de olyan csata abban sem volt, mint a Hunyadi 10. részében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Viszont az kiderült, hogy a Fehér Ház ura azt fontolgatja, ha már egy, illetve száz nap alatt nem sikerült lezárnia a 2022 februárja óta tartó konfliktust, akkor kivonul a közvetítésből.","shortLead":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir...","id":"20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"55bf5a6b-d94b-425f-8e58-980bac38b401","keywords":null,"link":"/360/20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","timestamp":"2025. május. 20. 18:00","title":"A béketárgyalások állnak, Trump pedig most már annak is az ellenkezőjét mondja, mint amit két napja állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli ébresztőkor a szundi gombot.","shortLead":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli...","id":"20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550.jpg","index":0,"item":"a9177b3d-ad49-4bf3-b396-d2ba33ac0578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","timestamp":"2025. május. 21. 17:03","title":"Ezért nyomja meg ön is reggelente a szundi gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. 