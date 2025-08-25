A gyár sem a múltban, sem a jelenben nem vesz részt katonai vagy védelmi célú gyártásban – írja közleményében a Munkácson megtámadott amerikai vállalat

Több mint három éve tart már az orosz-ukrán háború. A frontvonalak mára lényegében befagytak, a konfliktus mégis eszkalálódni látszik, ahogy a háborús felek igyekszenek minél több szövetségest és fegyvert szerezni, illetve több országot bevonni a konfliktusba. De vajon mi lesz döntő: a fegyverszállítmányok, a szankciók, vagy esetleg a béketárgyalások? Meddig tartanak ki az ukránok és meddig tűri az orosz társadalom a veszteségeket? Cikksorozatunkban ezekre a kérdésekre is igyekszünk válaszolni.

A munkácsi létesítményünk fogyasztási és életmódtermékek gyártásával foglalkozik, és sem a múltban, sem a jelenben nem vesz részt katonai vagy védelmi célú gyártásban – írja a támadás után kiadott közleményében az amerikai Flex vállalat, amelynek egyik gyárát a múlt héten megtámadták az oroszok Kárpátalján. Hozzáteszik azt is, hogy a Flex teljes bevételeinek körülbelül 1 százalékáért volt felelős a munkácsi létesítmény.

A közleményben arról is írnak, hogy a vészhelyzeti protokollt betartva kiürítették a telephelyet, de a támadás során néhány alkalmazott és munkavállaló megsérült és továbbra is kórházban van.

Minekután az elmúlt években Kárpátalja biztonságos területnek számított, az átlagember többnyire már nem vette figyelembe a légiriadók idejére előírt protokollt, nem húzódott óvóhelyre – számolt be korábban a HVG-nek Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója.

Lapunk úgy értesült, eleinte a gyárban is hasonló volt a hozzáállás. Az éjszakai műszak vége felé járt az idő, amikor az üzem dolgozói megkapták telefonjukra a légiriadós jelzést. Több éves rutinnal reagáltak a figyelmeztetésre: „Folytattuk a munkát. Az elmúlt három és fél évben ilyenkor nem történt semmi” – magyarázta a neve elhallgatását kérő férfi. De aztán váratlanul felbőgött a gyár szirénája is.

„Soha nem hallottuk még ezt a vészjelzést. Azonnal terelni kezdtek minket az óvóhelyre. Pánik volt, mindenki kiabált, taposta a másikat, a nők jajveszékeltek. Rohantunk le, de én még az üzem területén voltam, amikor becsapódott az első rakéta. Fényt nem láttam, csak a robajra emlékszem, meg hogy fellökött, de aztán felálltam, és rohantam tovább. Az óvóhelyen mindenki a földön feküdt, és is behasaltam egy lóca alá, egy kishölgy, nem is ismertem, pedig fogta a kezem, és imádkozott. Mindenki pánikban volt.”

Aztán jött a következő rakéta. Akkora volt az ereje, hogy az óvóhely vasajtajai behajlottak, a mennyezet középen leszakadt, kialudtak a lámpák.

„Úgy voltunk vele, hogy Orbán Viktor megvéd minket” – megrázta a kárpátaljai magyarokat a munkácsi rakétatámadás Orbán Viktor jóslataiban csalódtak Kárpátalján, miután az oroszok rakétázni kezdték a magyarlakta vidéket. Mit gyártottak a lerombolt üzemben? Hogyan élte túl a támadást az óvóhelyre rohanó munkás? Mekkora a pusztítás mértéke? Földes András riportja Munkácsról.

A helyiek a HVG tudósítójának szintén arról beszéltek, hogy a gyár Amerikába és Európába szánt kávégépeket illetve azokhoz való alkatrészeket gyárt. A múlt héten Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azonban arról beszélt, naiv, aki elhiszi, hogy ha kávéfőzők vannak a kirakatban, akkor valóban kávégépeket készítenek, szerinte valójában egy hadianyagokat gyártó vállalatról van szó.

Ugyanakkor a riporter kérdésre, miszerint akkor elismeri-e, hogy az oroszok támadták a gyárat úgy válaszolt, az újságíró szovjet módszerekkel forgatja ki a szavait, ő valójában csak feltételes módban beszélt erről az egész dologról, a munkácsi incidensről ő sosem hallott.

A múlt hét csütörtökön hajnalban orosz légicsapás érte Munkácsot, nem sokkal később pedig egy feltehetően orosz drón is lezuhant Kárpátalján. Az esetre reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is, az orosz fél érintettségét azonban egyikük sem említette, helyette a béke szükségességét hangsúlyozták.

Sulyok Tamás a magyar politikusok közül az elsők között reagált a támadásra, és ellentétben a kormány tagjaival, először orosz rakétatámadásról posztolt, bejegyzését azonban egy órával később átszerkesztette, így már nála sem szerepel, hogy az oroszok érintettek lennének az ügyben. Később aztán a Sándor-palota közölte: a törlésre azért került sor, mert az elnök még várt a hivatalos és részletes információkra. Később azt is elárulták, már Sulyok Tamás is ki meri jelenteni, hogy az oroszok állnak a támadás mögött, de a posztját nem fogja az eredeti állapotára visszaállítani.

Orbán Viktor pedig csak aznap délután, a kormányülés után posztolt, ő is orosz rakétatámadásról írt.

Nyitóképünkön a munkácsi gyár a támadás után, fotó: Földes András