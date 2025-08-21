Most már Sulyok Tamás is ki meri jelenteni, hogy az oroszok támadtak Munkácsra, de a posztján nem változtatott – derül ki a 444 cikkéből.

Mint arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás államfő az eredetileg a Munkács elleni orosz támadásról szóló Facebook-posztjából utólag eltávolította az orosz szót.

Ezt a furcsaságot órákkal később a Sándor-palota azzal magyarázta, hogy azért módosították a bejegyzést, mert várják még „a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről”.

Mit tudunk eddig a Munkácsot ért, súlyos sebesüléseket okozó rakétatámadásról? A hónap legnagyobb támadását vitte véghez az orosz légierő Ukrajna ellen csütörtökön. Munkácson egy amerikai tulajdonú üzemet találtak el, Lvivben halálos áldozatot is követeltek a csapások.

„Nem kell ahhoz a szerkesztési előzményeket nézni, mit művel a magyar kormány, bár azért a borsófőzelék-felelős sokat tesz a helyzet tudatosításáért” – állapította meg a történtekről Lakner Zoltán politológus.

Miközben a Sándor-palotában a hivatalos és részletes tájékoztatásra vártak, az orosz média már a hajnali órák óta tudta, hogy kik álltak pontosan a támadás mögött és nem is haboztak azt azon melegében megírni.

Aztán megtört a jég és végre Orbán Viktor miniszterelnök leírta, hogy orosz támadás érte Munkácsot és ezt követően a Sándor-palotából az a válasz érkezett, miszerint az államfő is már úgy gondolja, hogy az oroszok a felelősek a kárpátaljai város elleni rakétacsapásért. Bár az eredeti posztba azóta sem kerültek vissza az oroszok.