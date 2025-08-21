Itt a Sándor-palota magyarázata: ezért törölte Sulyok Tamás az „orosz” szót a munkácsi rakétatámadásról szóló posztjából

„A bejegyzés szövegének módosítására azért került sor, mert az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről” – írta a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága a Telexnek.

Hozzátették: a köztársasági elnök fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését a sérültek felé. Azt, hogy az oroszok állnak a támadás mögött egyébként már csütörtök hajnalban az orosz média is tényként kezelte.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy miután csütörtök hajnalban orosz rakétatámadás ért egy munkácsi amerikai gyárat, Sulyok Tamás elsőként reagált az esetre. Azonban eredeti posztját egy óra múlva módósította, így „orosz rakétatámadás” helyett már csak „rakétatámadás” szerepel az államfő bejegyzésében.

Sulyok után Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is úgy posztolt az esetről, hogy a béke fontosságát hangsúlyozták, az oroszok érintettségét azonban nem említette egyikük sem.

Orbán Viktor miniszterelnök pedig csak délután reagált, viszont ő már orosz támadásról írt.

Mit tudunk eddig a Munkácsot ért, súlyos sebesüléseket okozó rakétatámadásról? A hónap legnagyobb támadását vitte véghez az orosz légierő Ukrajna ellen csütörtökön. Munkácson egy amerikai tulajdonú üzemet találtak el, Lvivben halálos áldozatot is követeltek a csapások.

