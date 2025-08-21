A munkácsi támadás után egy drón zuhant le Kárpátalján
Sérültekről nincs hír, de több épület is megrongálódott.
A munkácsi támadás után egy drón zuhant le a Huszti járásban található Lipovec (Hárspatak) községben – írja a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása alapján a Kárpáti Igaz Szó.
Az eddigi információk szerint egy oroszok által használt, Shahed típusú drón csapódott be, aminek következtében megrongálódott egy gazdasági épület, betörtek egy lakóház ablakai, és megsérült a település elektromos vezetéke is. Személyi sérülésről nincs hír.
Csütörtök hajnalban légicsapás érte Munkácsot. Eddigi információk alapján egy amerikai üzemet érintett a támadás, amire Rácz András Oroszország-szakértő és elemző és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett Sulyok Tamás is reagált – igaz, a köztársasági elnök később átszerkesztette a részvétnyilvánító Facebook-posztját, kiszedte belőle, hogy orosz támadásról lenne szó.
Mi pedig ebben a cikkben szedtük össze, hogy eddig mit lehet tudni a 15 sérülttel járó légicsapásról:
