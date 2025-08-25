Szergej Lavrov nem hallott a munkácsi támadásról

Több mint három éve tart már az orosz-ukrán háború. A frontvonalak mára lényegében befagytak, a konfliktus mégis eszkalálódni látszik, ahogy a háborús felek igyekszenek minél több szövetségest és fegyvert szerezni, illetve több országot bevonni a konfliktusba. De vajon mi lesz döntő: a fegyverszállítmányok, a szankciók, vagy esetleg a béketárgyalások? Meddig tartanak ki az ukránok és meddig tűri az orosz társadalom a veszteségeket? Cikksorozatunkban ezekre a kérdésekre is igyekszünk válaszolni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll a találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben a találkozó megfelelően előkészített, de egyelőre nincs tervben ilyen esemény – idézi az MTI Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjút, ahol Zelenszkij és Putyin lehetséges találkozója mellett szóba kerültek az ukrajnai biztonsági garanciák és a Munkács elleni támadás is. Utóbbiról azt nyilatkozta, hogy a hírszerzésüknek nagyon jó értesülései vannak, „és ahogy mondtam: a célpontok között csak hadiüzemek, katonai létesítmények, illetve olyan ipari vállalatok vannak, amelyek közvetlenül állítanak elő katonai felszerelést az ukrán hadsereg számára.”

Az MTI szemléje azonban arra már nem tér ki, amit a Telex vett észre, hogy a választ követően a riporter visszakérdezett, hogy akkor megerősíti-e, hogy támadást hajtottak végre az amerikai tulajdonú gyár ellen. Mire Lavrov azzal válaszolt, hogy az újságírónak szovjet egyetemeken kéne tanítania, olyan ügyesen forgatja ki a szavait.

Nem mondtam, hogy megerősítem az incidenst. Sosem hallottam róla. Csak feltettem egy költői kérdést: elhiszi-e, hogy ha van egy cég, amely fegyvert gyárt az ukrán hadseregnek, része az ukrán hadigépezetnek, és az a célja, hogy orosz állampolgárokat öljön meg, és csak mert ebben a cégben éppenséggel amerikai tőke van, akkor immunisnak kell lennie. Ez volt a kérdésem. Nem hallottam erről az epizódról

– válaszolta Lavrov, aki korábban arról is beszélt, hogy naivak azok, akik elhiszik, hogy ha kávéfőzők vannak a kirakatban, akkor valóban kávégépeket készítenek, és imperialista gondolkodásra vall, ha valaki szerint egy hadianyagokat gyártó vállalat immunitást élvez, mert amerikai tőke van benne.

A HVG tudósítója is járt Munkácson, neki a helyiek arról beszéltek, hogy a gyárban kávégépeket készítettek, amelyeket Európába és Amerikába szállítottak utána:

A múlt hét csütörtökön hajnalban orosz légicsapás érte Munkácsot, nem sokkal később pedig egy feltehetően orosz drón is lezuhant Kárpátalján. Az esetre reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is, az orosz fél érintettségét azonban egyikük sem említette, helyette a béke szükségességét hangsúlyozták.

Sulyok Tamás a magyar politikusok közül az elsők között reagált a támadásra, és ellentétben a kormány tagjaival, először orosz rakétatámadásról posztolt, bejegyzését azonban egy órával később átszerkesztette, így már nála sem szerepel, hogy az oroszok érintettek lennének az ügyben. Később aztán a Sándor-palota közölte: a törlésre azért került sor, mert az elnök még várt a hivatalos és részletes információkra. Később azt is elárulták, már Sulyok Tamás is ki meri jelenteni, hogy az oroszok állnak a támadás mögött, de a posztját nem fogja az eredeti állapotára visszaállítani.

Orbán Viktor pedig csak délután, a kormányülés után posztolt, ő is orosz rakétatámadásról írt.

Nyitóképünkön Szergej Lavrov. Fotó: AFP / Alexander Zemlianichenko