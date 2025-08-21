Sulyok Tamás kihúzta a Facebook-posztjából, hogy orosz rakéta csapódott be Munkácson

„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok” – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán azután, hogy csütörtökre virradóra légicsapás érte a kárpátaljai várost, amelyben többen megsérültek.

A bejegyzés posztolása után azonban módosította a bejegyzését a köztársasági elnök: kihúzta a mondatból az „orosz” szót.

Sulyok Tamás posztja megváltozott Sulyok Tamás Facebook-oldala

A HVG megkereste a Sándor-palotát, hogy megtudjuk, miért változtatta meg Sulyok Tamás a bejegyzést, és hogy az államfő szerint akkor kik lőtték ki a rakétát a magyarok által is lakott városra – ha válasz érkezik, beszámolunk róla. Ugyanígy kérdéseket küldtünk a támadással kapcsolatban a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is.

Sulyok Tamás a bejegyzésben egyébként arról is írt, hogy „az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke”. Bízik abban, hogy „a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére”.

A Munkácson történtek nyomán Rácz András Oroszország-szakértő azt írta: „Itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”.