Orbán Viktor leírta: oroszok rakétával támadták a munkácsi gyárat

„A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség” – írta Orbán Viktor csütörtök délután a Facebook-oldalán.

Hozzátette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek felajánlották a magyar kormány segítségét. Posztja végén hangsúlyozta, a béke irányába tett erőfeszítéseket és Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell.

Korábban a Fidesz frakcióból Szijjártó Péter és Menczer Tamás kommunikációs igazgató is posztolt a támadásról, azonban ők csak a béke fontosságát hangsúlyozták, azt elfelejtették hozzátenni, hogy a támadásért az oroszok felelősek.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az elsők között nyilvánított részvétet a támadás sérültjeinek, bejegyzésének első verziójában ő is orosz rakétatámadásról írt, később azonban posztjából törölte az „orosz” szót.

Mit tudunk eddig a Munkácsot ért, súlyos sebesüléseket okozó rakétatámadásról? A hónap legnagyobb támadását vitte véghez az orosz légierő Ukrajna ellen csütörtökön. Munkácson egy amerikai tulajdonú üzemet találtak el, Lvivben halálos áldozatot is követeltek a csapások.

Nyitóképünkön Orbán Viktor Tusványoson, fotó: Cabrera Martin