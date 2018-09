Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","shortLead":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","id":"201838_brazil_mukincsinferno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1a320-a95b-4331-adaa-632b21909f93","keywords":null,"link":"/kultura/201838_brazil_mukincsinferno","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:30","title":"Brazil műkincsinfernó: páratlan kincsek vesztek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába írt a szokásos fenyegető hangnemben Twitter-üzenetet Donald Trump amerikai elnök, a címzett közölte: nem lesz nagyobb a kőolajtermelés.","shortLead":"Hiába írt a szokásos fenyegető hangnemben Twitter-üzenetet Donald Trump amerikai elnök, a címzett közölte: nem lesz...","id":"20180923_Sallert_kapott_Trump_az_OPECtol_es_Oroszorszagtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aee4505-73ec-402d-b5a7-df0865a29342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Sallert_kapott_Trump_az_OPECtol_es_Oroszorszagtol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:29","title":"Sallert kapott Trump az OPEC-től és Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","shortLead":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","id":"20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a365065-411e-4e45-b6a2-c36ac11006c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:47","title":"Ezt próbálnák meg nálunk: sztrájkol egy ország összes profi focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos lesz csak úgy leülni, ha átmegy a polgármester javaslata.","shortLead":"Tilos lesz csak úgy leülni, ha átmegy a polgármester javaslata.","id":"20180922_500_eurora_buntethetik_a_turistakat_ha_leulnek_Velenceben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215f3bb-e6ba-4ece-818d-2c73e704ab8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_500_eurora_buntethetik_a_turistakat_ha_leulnek_Velenceben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:03","title":"500 euróra büntethetik a turistákat, ha leülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e090f983-5566-4412-a5fd-cea0a9488f0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyi hashtaget is írhatunk majd instagramos fotóink alá, de a címkeerdőt akár el is rejthetjük követőink elől. Újításokon dolgoznak az Instagram fejlesztői.","shortLead":"Bármennyi hashtaget is írhatunk majd instagramos fotóink alá, de a címkeerdőt akár el is rejthetjük követőink elől...","id":"20180922_instagram_uj_funkciok_hashtag_kulcsszo_cimke_ig_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e090f983-5566-4412-a5fd-cea0a9488f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680faff-1383-420a-ae83-59d699ee4ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_instagram_uj_funkciok_hashtag_kulcsszo_cimke_ig_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"3 új funkció jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép Szíriában bekövetkezett pusztulásáért - jelentette ki Igor Konasenkov. Az orosz védelmi tárca szóvivője percnyi pontossággal vázolta az események moszkvai verzióját.","shortLead":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép...","id":"20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a03046-69b3-48e4-9f44-d751499a2c05","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:24","title":"Moszkva Izraelt hibáztatja az orosz gép szíriai lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto Wagner, a modern építészet előfutára és Bécs arculatának egyik megálmodója.","shortLead":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto...","id":"201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31826494-45e7-4959-8a8b-3cf0ce734bdb","keywords":null,"link":"/kultura/201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:00","title":"A pesti Országház nem neki jutott, de Bécs nem így nézne ki nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]