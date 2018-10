A Felház átalakulásának alapjait is lerakták. A szervezet szerint Magyarországon nagyobb és dicsőségesebb dolgok jönnek. Nagyobb, mint az, hogy ezer éve felvette a kereszténységet Magyarország, nagyobb, mint a reformáció. A folyamatok pedig Európára is hatással lesznek.

Néhány napja megírtuk a szervezet közleménye alapján, hogy befejeződnek a Felház alkalmak. A helyzet azonban ennél összetettebb, a MOM Sportban megtartott rendezvényen hosszan beszéltek arról, ez pontosan mit is jelent.

A több órás rendezvényen nagyjából ezer, zömmel egyetemista fiatal énekelt és imádkozott közösen. A hangsúly nem azon a múlt hétvégi közleményen volt, amely úgy kezdődött, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét betölti, sokkal inkább a keresztény közösségi élményen. A három vezető (Orbán Gáspár mellett Ember Illés és Prekopa Donát) csak az este végén, nagyjából éjfél körül (a Felház kapunyitása este hétkor volt) beszéltek arról, hogyan tovább.

Előtte sokáig csak érintőlegesen beszéltek a dologról, egy nő a színpadon például azt mondta, a szervezeti keret már korlát, ezért fejezik be az alkalmak szervezését. A zene és az ima mellett volt tanítás és gyógyítás is. Azt kezdettől fogva hangsúlyozza a Felház, hogy ők nem gyülekezet, nem is lesz az, ez csak egy hely, ahol találkozni lehet Istennel. (Gyülekezetet saját honlapjukon is ajánlanak azoknak, akiknek nincs.)

Az este úgy épült fel, hogy a zenei betétek között hol imádkozás, hol tanítás, prédikáció volt a színpadon. Volt példa arra is azonban, hogy a Felház egy tagja arról beszélt: amikor az estre készülve imádkozott, úgy érezte, lesz valaki a teremben, akinek egészségi problémával küszködik. Aki magára ismert, jelentkezhetett, majd imádkoztak a gyógyulásáért. Így jelentkezett olyan, akinek eddig annyira fájt a bokája, hogy ráállni sem tudott, de most sétál, olyan, aki csípőfájdalmától aludni sem tudott, de most semmit sem érez, de borda- és csuklótörött is jobban lett.

Végül Ember és Prekopa felmentek a színpadra, ahol Ember azt mondta, egy nagyon hosszú szülési folyamat következménye a hír, amiről közleményt adtak ki. Megszenvedtek érte, félnek is a felelősségtől, de most megerősítette:

Be fogjuk fejezni a Felház alkalmakat.

A centralizált csapatműködésnek is véget vetnek ebben az évben, jövő márciusban pedig záró Felház alkalmat tartanak. „Ezt nem magunktól találtuk ki, hanem Isten vezetett erre bennünket, nem is most, az elmúlt hetekben, hanem a Felház kezdete óta. A Felház véges.”

Bejelentették azt is, a lezárás egy új nyitás is, sokat kutatták imádságban, böjtben, mi ez. A Felház öröksége pedig egy keresztény mozgalom, ami most kezdődik, az alkalmak befejezésével. „Mozgalmi időszakba lépünk, amikor nem mi fogjuk meghozni a döntést, szükség van rátok is” – jelentették be.

„Amit Isten véghez akar vinni, az egy egész generációnak, egy egész nemzetnek a megváltása” – mondta Prekopa Donát, majd arról beszélt, a mozgalmukban üvegplafon lett a szervezett keret és az, hogy ötven emberrel tartanak alkalmakat ezreknek. „Azzal, hogy a Felház véget ér, azzal egy olyan kezdet ér véget, ami a mi generációnkban elkezdődött.”

Prekopa arról is beszélt, Jézus is nagyon hasonló dolgot csinált, amit most ők.

Merész dolog a munkájukat hozzá hasonlítani, mégis ezt tette, nem csak azért, mert Jézus is három évet volt a földön és ők is ennyi ideig tartottak alkalmakat. Sok ötletük van a nemzet megváltására, de – ahogy fogalmaztak – a mozgalom többi tagjára is szükségük van. A mozgalmi időszakról (arról már korábban írtunk, épül az országos hálózat is, elsősorban az egyetemvárosokban) kiderült, hogy a jövő márciusi alkalom után nagyjából egy év átmeneti időszak következik, ahol nem lesznek alkalmak, inkább a mozgalom tagjaival fognak foglalkozni. Majd jön a teljes kiszélesedés, a már említett mozgalom.

A Felház innentől fogva örökség, egy példa marad nektek, a mozgalomhoz pedig csatlakozhatsz, ekkor pedig Jézushoz csatlakozol” – mondta Prekopa. „Egy egész nemzetre, milliókra fogunk hatni, nemcsak Magyarországon, hanem Európában. Nem Felházként, hanem Jézus követőiként.

Ember arról is beszélt, hogy a Felház egy Istentől kapott mag, amit nem a kezükben akarnak tartani, hanem földbe teszik, hagyják elhalni, majd gyökeret ereszt, kihajt és termést hoz – idézte a bibliai képet.

Orbán azt mondta, őket elsősorban nem az érdekli, mi lesz az alkalmak után a mozgalmisággal, hanem az, hogy a Felházon résztvevőket megszólíthassa Isten. „Minket az izgat nagyon, hogy mit mondasz akkor, amikor Isten keresi azokat, akiken keresztül fényt hozhat ebbe a sötét világba.” Szerinte Jézus azt akarja, hogy Magyarországon felálljon egy generáció és hallassa a hangját.

Hiszem, hogy amin eddig túl volt ez a nemzet, az csak a kezdet ahhoz képest, ami most jön. Magyarországon nagyobb és dicsőségesebb dolgok jönnek.

Nagyobb, mint az, hogy ezer éve felvette a kereszténységet Magyarország, nagyobb, mint a reformáció. Orbán is arról beszélt, a magyar változások majd Európára is hatással lehetnek. A cél, mindenki mondjon igent Isten hívására – hangoztatták a Felházban csütörtök éjjel.

Úgy tudjuk, a Felház jogi személlyé alakul, azonban egyház továbbra sem lesz, az pedig még kérdéses, hogy egyesületté vagy alapítvánnyá változik a mozgalom. Kedden este Orbán Gáspár egy Facebook-videóban arról beszélt:

Isten királysága dübörög és nem lehet megállítani.

Már akkor is arról beszélt, a Felház sokkal nagyobbra nőhet az alkalmak befejeztével, mint az előző három évben volt. „Olyan ez, mint amikor valami felforr. Muszáj levenni a fedőt a fazékról” – mondta ugyanebben a videóban Prekopa. Arról pedig már korábban is szólt Orbán Gáspár, hogy

a magyar nemzetnek nincs más esélye, mint Jézus Krisztus.