[{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki ellenőrizheti, feltörték-e az email címéhez tartozó felhasználói fiókok valamelyikét.","shortLead":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki...","id":"20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ead23e-b792-4a38-b21a-470c18c040c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","timestamp":"2018. október. 06. 09:03","title":"Az ön internetes fiókjait is feltörték? Ezen az oldalon ellenőrizheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f683b2c8-955f-4684-8785-a4cdd16451f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Felpörgött világban megtalálni önmagunkat – ez az alapvető, mégis bonyolult kérdés áll az Elefánt legújabb, Micsoda című dalának és klipjének középpontjában. Premier.","shortLead":" Felpörgött világban megtalálni önmagunkat – ez az alapvető, mégis bonyolult kérdés áll az Elefánt legújabb, Micsoda...","id":"20181005_Felporgott_vilag_talajnelkuliseg_orulet_Elefant_uj_dal_klip_Micsoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f683b2c8-955f-4684-8785-a4cdd16451f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb7e1a-ada5-4ea2-9e97-52f5432f108a","keywords":null,"link":"/kultura/20181005_Felporgott_vilag_talajnelkuliseg_orulet_Elefant_uj_dal_klip_Micsoda","timestamp":"2018. október. 05. 10:05","title":"Felpörgött világ, talajnélküliség, őrület – itt az Elefánt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1c1e4-556c-4306-a101-b64d661b65db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetven percig bírta a Vidi tartani a Chelsea nyomását, de végül második meccsét is elvesztette az Európa Ligában.","shortLead":"Hetven percig bírta a Vidi tartani a Chelsea nyomását, de végül második meccsét is elvesztette az Európa Ligában.","id":"20181004_Chelsea_Vidi_10_europa_liga_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1c1e4-556c-4306-a101-b64d661b65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5081a30b-7aef-4912-940a-0ba301aaa989","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Chelsea_Vidi_10_europa_liga_el","timestamp":"2018. október. 04. 22:59","title":"Chelsea-Vidi 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni...","id":"20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b8338-a8b7-46cd-bcbd-908772bd87ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. október. 06. 14:39","title":"Hirtelen elunta a politikát a volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee04681-44b7-416d-be68-65f6d4d7da28","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse programja négy éve foglalkozik Miskolc környéki falvakban élő hátrányos helyzetű, zömmel roma gyerekek felzárkóztatásával. Több mint száz önkéntesük személyesen és Skype-on keresztül is tanul velük, illetve már egészen pici kortól kezdve részt vesz a gyerekek korai fejlesztésében. A programot megalkotó és vezető szociális munkással, Benkő Fruzsinával beszélgettünk. ","shortLead":"A Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse programja négy éve foglalkozik Miskolc környéki falvakban élő hátrányos...","id":"invitech_20181001_Probaljuk_megelozni_hogy_az_iskola_ennyire_tragikus_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee04681-44b7-416d-be68-65f6d4d7da28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970ca707-7072-4383-84a3-0bb6ce2e5d2e","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181001_Probaljuk_megelozni_hogy_az_iskola_ennyire_tragikus_legyen","timestamp":"2018. október. 05. 11:30","title":"Elérni, hogy az iskola ne kudarc legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","shortLead":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","id":"20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21604415-2b51-4ffc-ac50-ec1dbb5dba3a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","timestamp":"2018. október. 05. 15:00","title":"Melyikük a legkövérebb medve? Szavazzon még a téli álmuk előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest a magyarországi vasúti beruházások világa jelenleg.","shortLead":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest...","id":"201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c76bc47-f7c5-4c02-b5c3-521c5e3d4baf","keywords":null,"link":"/kkv/201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","timestamp":"2018. október. 06. 09:30","title":"Gyorsan kaszálna tízmilliárdokat vasútfelújítással? A receptet Mészáros Lőrinctől lesheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás, amellyel a British Airways is előszeretettel kísérletezik. ","shortLead":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás...","id":"20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0111a-f09e-4d86-96e1-a9297133d986","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","timestamp":"2018. október. 05. 12:55","title":"Terjed a reptéri csodamódszer, amelyik 240 utast ellenőriz le 10 perc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]