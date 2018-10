Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbfc0876-dc55-446b-af7d-f8eccc4e13bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az eddigi információk szerint működött a fénysorompó, sőt a félkarú sorompóberendezés is működött, mégis a sínekre hajtott egy autó. Először azt sem tudták, hogy egy vagy két autó maradványait kell-e keresni.","shortLead":"Az eddigi információk szerint működött a fénysorompó, sőt a félkarú sorompóberendezés is működött, mégis a sínekre...","id":"20181025_oroshaza_szekkutas_vasuti_atjaro_baleset_halalos_vonatbaleset_fenysorompo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbfc0876-dc55-446b-af7d-f8eccc4e13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1cad6d-ecf0-43d0-9d1e-a58b0632892e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181025_oroshaza_szekkutas_vasuti_atjaro_baleset_halalos_vonatbaleset_fenysorompo","timestamp":"2018. október. 25. 20:58","title":"Fotók jöttek a súlyos balesetről, ahol 4 ember halt meg a vonat elé hajtó autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedtetik a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.","shortLead":"A nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedtetik a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.","id":"20181024_rendkivuli_jaratok_bkk_halottak_napja_temetok_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5885fa7c-7031-4ef5-ab13-b0fadb86b1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_rendkivuli_jaratok_bkk_halottak_napja_temetok_tomegkozlekedes","timestamp":"2018. október. 24. 18:51","title":"Rendkívüli járatokkal készül a BKK a halottak napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","shortLead":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","id":"20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a80d9-ed1d-43fa-8eb6-aece4848a163","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","timestamp":"2018. október. 24. 16:56","title":"Mesterlövész ölt meg egy kárpátaljai magyar katonát a Donyec-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő szerint csak blöfföl az egyetem. ","shortLead":"A kormányszóvivő szerint csak blöfföl az egyetem. ","id":"20181025_A_CEUn_vegzett_Kovacs_Zoltan_szerint_Soros_bloffje_volt_egyetemenek_koltozese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c240ac-a710-4ce9-883d-92345ce09361","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_CEUn_vegzett_Kovacs_Zoltan_szerint_Soros_bloffje_volt_egyetemenek_koltozese","timestamp":"2018. október. 25. 16:22","title":"A CEU-n végzett Kovács Zoltán szerint Soros blöffje volt egyetemének költözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. ","shortLead":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca...","id":"20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d936a6-3e4b-434c-b07d-6bafe7be0c48","keywords":null,"link":"/elet/20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","timestamp":"2018. október. 25. 09:39","title":"Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201843_arany_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8221f2a-f65e-4dfa-8533-2d9946e5e5ba","keywords":null,"link":"/itthon/201843_arany_elet","timestamp":"2018. október. 25. 11:30","title":"Kocsis Györgyi: Arany élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]