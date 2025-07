Nem vonják felelősségre a Kneecapet a glastonburyi fellépésük miatt

Ejtette a palesztinpárti és szélsőségesen Izrael-ellenes üzeneteket megfogalmazó Kneecap ügyét a brit rendőrség – írja a BBC. Avon és Somerset rendőrsége a múlt hónapban azt vizsgálta, követett-e el bűncselekményt az ír botrányegyüttes a Glastonbury fesztiválon a fellépésük során, illetve hogy mondtak-e büntetendő dolgokat a színpadon.

Terrorizmus vagy szólásszabadság? Magyarországot is elérte a Kneecap körüli botrány A jelenkor legnagyobb botrányzenekarának budapesti fellépése ellen is beindult a tiltakozás, a kormány egyik tagja is fontosnak tartotta, hogy megszólaljon az ügyben. De vajon ez megállítja a zenekart, vagy még jobban fűti a sikerét?

A mostani közlésük szerint egy tapasztalt nyomozó dolgozott az ügyön, és az ügyészség tanácsát is kikérték, de úgy döntöttek, nem indítanak eljárást az együttes ellen, mivel semmilyen bűncselekményre nem találtak kielégítő bizonyítékot. Hozzátették: a Bob Vylan punkegyüttes elleni nyomozás még zajlik. Az az együttes azt skandálta a szintén a Glastón adott koncerten, hogy „halál az izraeli hadseregre!”

A Kneecapnek ugyanakkor nem ez az egyetlen rendőrségi ügye: a csapat egyik tagja, Liam Óg Ó hAnnaidh már megjelent egyszer a bíróságon, mivel terrorbűncselekménnyel vádolták meg, miután a Hezbollah terrorszervezet zászlaját mutatta fel egy koncerten. Ez az Egyesült Királyságban tiltott önkényuralmi jelképnek számít. A rapper tagadja a vádat.

A Kneecap a terrorizmus vádjáról: „Csak az a cél, hogy elhallgattassanak” Az együttes egyik tagját azért vádolták meg terrorbűncselekménnyel, mert a Hezbollah terrorszervezet zászlaját mutatta fel egy koncerten. Az együttes szerint csak el akarják hallgattatni őket, mert ők az igazat mondják.

Mivel a Kneecap a Sziget fellépői között is szerepel, Magyarországon is vihart kavartak a megnyilvánulásai. Az együttes ellen tüntettek a Hajógyári-szigetnél, Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter egyeztetett a fellépésükről a fesztivál szervezőivel, 150 magyar művész pedig petíciót írt alá ellenük, amelyet Óbuda polgármestere is támogatott.

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője azt írta lapunknak az ügyről, hogy nincs rá jó válasz, mindenesetre nem mondják le a koncertet.