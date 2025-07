A véletlenül az ellenfél csapatában játszó focista csak a jéghegy csúcsa – képtelen történetek a magyar foci világából

Elképesztő sztorikból soha nem volt hiány a magyar futball háza táján, de még mindig tud meglepetést okozni a hazai közeg. Legutóbb Félegyházi Krisztián esete, amelyről a Teol.hu számolt be.

Mindig van téma a magyar fociugaron, Félegyházi Krisztián alaposan megkeverte a Tolna vármegyei futball poshadt vizű kacsaúsztatóját. A honi futballabsztrakt legújabb fejezetét szombaton Szekszárdon írták

– vezette fel a történetet a megyei lap újságírója, és ha akarnánk, akkor sem tudnánk vele vitatkozni.

A történet lényege, hogy a 23 éves, egyébként Fradi nevelésű Félegyházi múlt szombaton próbajátékra utazott a Szekszárdi UFC–Dombóvári FC-mérkőzésre, de véletlenül rossz öltözőbe ment, így az ellenfél csapatában, a hazaiaknál játszotta le a meccset, ez az egész pedig csak a találkozó után tűnt fel a résztvevőknek.

A szekszárdi tréner jót vigadt rajta, míg a dombóvári Horváth Zoltán értetlenül áll a történtek előtt. Félegyházi azóta már bemutatkozott a Dombóvár csapatában, mi pedig összeszedtünk néhány hasonló esetet.

Játékpisztolyt fogott a bíróra a megyei focista

Elsőként nézzünk egy furcsa történetet, amely 2022 őszén a Kisalföld.hu oldalán jelent meg. A Győr-Moson-Sopron megyei III. tartalékbajnokságban zajló a Pér–Tényő (2–0) -mérkőzésen, a vendégek egyik, a találkozóra nem nevezett játékosa ugyanis pisztolyt fogott az asszisztensre. Mint később kiderült, játékfegyverről volt szó, ám ez elsőre korántsem volt egyértelmű.

Szeretném leszögezni, hogy részemről egyértelműen a viccelődés állt a cselekedetem hátterében, senkit nem volt szándékomban bántani, senkinek nem akartam ártani! A pisztoly egy labdarúgó kisfiánál volt, tőle került hozzám, csupán egy műanyag játékpisztoly, semmi különös. Ott a helyszínen fel sem merült bennem, milyen következményei lehetnek a meggondolatlan bolondozásnak, amit már aznap megbántam. Nagyon sajnálom, óriási butaság volt ezzel gondot okozni másoknak, magamnak és a sportágnak

– nyilatkozta a megyei lapnak a jókedvében lévő férfi, aki ellen a Győri Rendőrkapitányság végül büntetőeljárást kezdeményezett, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig minden labdarúgással kapcsolatos sporttevékenységtől végleg eltiltotta. Emellett a tényői együttes 200 ezer forintos pénzbüntetést is kapott.

Saját testvérének vezetett meccset a megye II.-es bíró

Halász József játékvezető fújta a sípot 2017 őszén a Makó–Üllési ISE (2–0) megye II-es meccsen, amellyel kapcsolatban két furcsaságot is kiszúrt az esetről beszámoló Focibiro.hu. Egyrészt a fiatal játékvezető állandó makói lakos volt, így már kapásból nem szerencsés, hogy ezt a meccset ő kapta meg, ráadásul mindezt tetézte, hogy testvére, Halász László a hazai csapat igazolt labdarúgójaként lépett pályára a mérkőzés 57. percében.

Az ilyen esetek elkerülésére amúgy az MLSZ Versenyszabályzatának 30. § kimondja, hogy „nem jelölhető ki és nem vállalhat küldést a játékvezető, ellenőr olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek a játékvezető közvetlen rokona tagja, vagy 2 éven belül tagja volt”. Ezt akkor láthatóan nem vették figyelembe.

Túl profi volt az edző, inkább nem kellett

Különleges sztorira akadtunk a Csakfoci.hu oldalán is, mégpedig 2018 nyaráról. A sportlap akkor arról írt, hogy a megye I.-et megnyerő Nagykanizsa elnöke, Kovács Tamás közleményben tudatta, hogy az eredeti tervektől eltérően mégsem Mészáros Ferenc vezeti majd a csapatot az NB III.-ban, ugyanis a tréner túlságosan is profi szemléletű volt.

Az FC Nagykanizsa elnöksége nevében tájékoztatom Önöket, hogy annak ellenére, hogy Mészáros Ferenccel megállapodtunk a felnőtt csapat vezetőedzői munkájáról, a részletes együttműködés kialakítása során olyan eltérések jöttek elő az általa képviselt magas szintű szakmai elhivatottság, professzionális mentalitás miatt, ami jelenleg még meghaladja egyesületünk lehetőségeit. Ezért közös akarattal úgy döntöttünk, hogy nem foglaljuk írásba a szóban megkötött szerződést. Az elnökségnek elkötelezett célja volt, hogy továbbra is olyan edzőt hozzon a csapat mellé, aki felsőbb osztálybeli tapasztalatokkal rendelkezik.

– idézi a klubelnök közleményét a portál.

Sietett a bíró, ezért be kellett érnie a játékosoknak két 30 perces félidővel

2023 szeptemberében történt, a Nógrád megyei II. osztályban a Varsány a Karancsalját fogadta a 4. fordulóban, a találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget. A mérkőzés félórás csúszással, 14:30-kor indult, miután a vendégek otthon hagyták a játékengedélyeiket. A közjáték miatt végül csak két 30 perces félidőt játszottak le a csapatok, ugyanis Zsélyi Csaba játékvezetőnek 16 órakor már a Karancsberény–Karancslapujtő II-összecsapáson volt jelenése – számolt be róla a Nógrádifutball.hu.

Az ellenfél otthon felejtette az igazolást, ezért csúszott az egész meccskezdés. Ezzel abszolút semmi probléma nincs, bárkivel, bármikor megeshet. De! Hogy lehet az, hogy emiatt kétszer 30 percet játsszon a két csapat, mert a következő mérkőzésre nem érnek oda a játékvezetők?! Ez kit érdekel? Ki az a … ember, aki ilyen küldést mer csinálni? Focizott ő valaha? Bődületes, amit meg mernek néha csinálni a csapatokkal az emberek! Aztán a jegyzőkönyv. Nem valós dolgok voltak benne a mérkőzés utáni adatbankon. 71., illetve 72. percben cserék. Nem is tartott addig a mérkőzés. Vagy talán tisztára akarta mosni magát Zsélyi sporttárs? Valamikor vasárnap este 11 órakor módosítva lett minden a valós történtekhez. Nyilván a nagy kommentháború meghozta a gyümölcsét

– fakadt ki a találkozó után a varsányi csapat edzője, Báránkó Gábor.

A VArsány SE játékosai egy Bánk elleni, 7-0-ra megnyert mérkőzésen idén áprilisban Varsány SE Facebook-oldala

A vendégek edzője, Lantos Zsolt elnézést kért mindenkitől, hogy a játékosai otthon hagyták a játékengedélyeiket, majd váratlanul megjegyezte, hogy ő úgy tudja, amúgy is csak 35 perces félidőket játszottak volna, mert a bíróknak négytől már egy másik meccsen kellett lenniük.

Amikor kihallgatták az ellenfél taktikáját

Találtunk egy abszurd sztorit a Rangadó.hu tarsolyában is. Az eset 2018 májusában történt, a SZEOL SC fájó, 2–1-es vereséget szenvedett a Tiszakécske ellen, ám a szegedi együttes nemcsak az elbukott pontok miatt bosszankodott a lefújást követően, hanem azért is, mert állításuk szerint az ellenfél kihallgatta az edző taktikai utasításait.

Felnőtt szinten kezdő edző vagyok, meg kell tanulnom, hogy a taktika nem csak a pályára vonatkozik, hibáztam abban, hogy az öltöző mellé nem állítottam embert, mert nonszensznek tartom, hogy ezen a szinten az ellenfél valamilyen funkciójú emberei kihallgatják a taktikánkat

– méltatlankodott a meccs után Siha Zsolt.

Váczi Zoltán ittasan is megtréfálta a Fradit

A végére hagytunk egy örök klasszikust. Váczi Zoltán a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb magyar játékosa volt, ragyogó technikai képességei mellett bohém életviteléről volt ismert. Legnagyobb sikereit a Békéscsabai Előre FC-vel és a Vasassal érte el. A kiváló támadóval kapcsolatban rendszeresen felmerült, hogy játékosként nem vetette meg az alkoholt, de korábbi békéscsabai edzője, Pásztor József a védelmébe vette: „Zoli nem ivott egyáltalán, mások dupla annyit fogyasztottak” – fogalmazott a szakvezető.

Váczi állítása szerint sok sztorin még ő maga is meglepődött, ám azt elismerte egy, a régi Origónak adott interjúban, hogy egy ízben Békéscsabán részegen érkezett a Fradi elleni meccsre, majd végül három gólpasszal zárt. „Akkor már eldőlt, hogy a Vasashoz igazolok, nem is akartam játszani, mire a társak eljöttek értem a presszóba, és két-három órán át győzködtek, hogy gondoljam meg magam” – mesélte Váczi, aki azt is mondta ebben az interjúban, hogy az alkohol tartotta össze a csapatukat. „Gyakran voltak közös programok, például összegyűltünk, főztünk valamit, és közben mindenki ivott, de mindig beteg voltam tőle” – tette hozzá.

Mi pedig zárásképp itt hagyjuk ennek a mérkőzésnek az összefoglalóját az MLSZ TV jóvoltából: