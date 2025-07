Több tucat dolgozót küldtek el a Budapesti Közművektől

Január óta mintegy két tucat nyugdíjaskorú munkavállalótól vált meg a Budapesti Közművek – derült ki a vállalat HVG-nek küldött tájékoztatásából. Információink szerint rajtuk kívül aktív dolgozókat is elküldtek. Az indoklás szerint a több cég összeolvadásából létrejött vállalatnál megváltozott a szervezeti és működési szabályzat, ehhez pedig hozzá kellett igazítani a személyzeti struktúrát is. Sokan ugyanakkor sérelmezik, hogy nehezen pótolható embereket szakembereket küldtek el, ráadásul mindezt több hónap alatt, így nem kellett csoportos létszámleépítést sem bejelenteni. A vállalat szerint új embereket is felvettek, ezáltal csoportszinten nem változik a létszám.