[{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződésüket, a vállalati flottaszerződéseket nem számítva – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.","shortLead":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72217071-8e93-476b-a367-bb22df7700ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","timestamp":"2018. november. 29. 06:58","title":"Szorítja az idő az autósokat: szombatig leheg felmondani a kgfb-szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen este bemutatták.","shortLead":"Egyetlen este bemutatták.","id":"20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd1b93-4486-4a4e-8668-727f7f99ef8f","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","timestamp":"2018. november. 30. 08:42","title":"Ha a nézők rosszul lettek Lars von Trier filmje alatt, milyen lehet a vágatlan verzió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló információk nem megalapozottak, számításaik szerint 150-200 ezernél nem hiányzik több ember a piacról.","shortLead":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló...","id":"20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259be749-58b4-4462-beed-c49754318087","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","timestamp":"2018. november. 29. 09:53","title":"Kormány: 150-200 ezer dolgozó hiányzik a piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel.","shortLead":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen...","id":"20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bbe50f-0a44-4ed8-8c30-9942405f0e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","timestamp":"2018. november. 28. 14:53","title":"Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát fejlesztett a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat által bejelentett DeepRay célja, hogy felismerje azokat a rosszindulatú kódokat, amelyeket a bűnözők különböző álcázási módszerekkel újracsomagoltak.","shortLead":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát...","id":"20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce268439-ea9f-402e-b2fe-20edd969a231","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 29. 10:03","title":"Vírusirtó: olyan ez, mintha egy terrorista újra és újra megpróbálna felcsempészni egy fegyvert egy repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","shortLead":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","id":"20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f075de3-bbe6-4bc3-ad5b-54005692d06b","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 29. 13:17","title":"Az Európai Parlament felszólította Magyarországot, adja ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen kijelentette: nem mondott igazat, amikor Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai és az oroszok esetleges összejátszásáról kérdezték.","shortLead":"Michael Cohen kijelentette: nem mondott igazat, amikor Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai és az oroszok...","id":"20181129_Trump_volt_ugyvedje_beismerte_hogy_felrevezette_a_kongresszust_amikor_az_orosz_befolyasrol_kerdeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c5f3e1-f191-4d90-b83f-0c1085857d36","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Trump_volt_ugyvedje_beismerte_hogy_felrevezette_a_kongresszust_amikor_az_orosz_befolyasrol_kerdeztek","timestamp":"2018. november. 29. 16:53","title":"Trump volt ügyvédje beismerte, hogy félrevezette a kongresszust, amikor az orosz befolyásról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]