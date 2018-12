Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Spotify beállításai között megtalálhatjuk a lehetőséget, hogy privátra állítsuk a lejátszási listáink láthatóságát, van ennél sokkal egyszerűbb megoldás is.","shortLead":"Bár a Spotify beállításai között megtalálhatjuk a lehetőséget, hogy privátra állítsuk a lejátszási listáink...","id":"20181210_spotify_lejatszasi_lista_beallitasa_privat_uzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a529535f-1546-4fb1-b7a6-edc829adcec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_spotify_lejatszasi_lista_beallitasa_privat_uzemmod","timestamp":"2018. december. 10. 11:33","title":"Szeretné elrejteni Spotify-on a lejátszási listáit? Így teheti meg egy gombnyomással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenöt év után először.","shortLead":"Tizenöt év után először.","id":"20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e1f639-a386-4df3-8c90-2d2972669f67","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","timestamp":"2018. december. 08. 13:26","title":"Király Linda megint magyarul énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785b74f3-1d22-456e-9516-f3ae20044d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel mind közelebb kerül a város a csődhöz. A legutóbbi viharos ülés után most mégis megállapodtak abban, hogy egy hét múlva, rendkívüli közgyűlésen újragombolják a kabátot.","shortLead":"Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel...","id":"20181209_Meghatralt_a_Fidesz_MarkiZay_Peterrel_szemben_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=785b74f3-1d22-456e-9516-f3ae20044d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89f4023-0cf0-4487-b08b-c5aa0cfecdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meghatralt_a_Fidesz_MarkiZay_Peterrel_szemben_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 09. 13:25","title":"Meghátrált a Fidesz Márki-Zay Péterrel szemben Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé kell esőre is számítani. ","shortLead":"Többfelé kell esőre is számítani. ","id":"20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16465d39-5693-4050-829d-1156df23afe8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:30","title":"Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0294a207-ab99-4247-b815-d0bc7bda4dc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"24 kategóriában 2600-an versenyeztek a II. Országos IT megmérettetésen. Borbély Zsófia, “Magyarország legsokoldalúbb informatikusa” nyolc kategóriában volt az első tízben, és 3 kategóriát megnyert. 85 hölgytársa közül övé lett a „Legkiválóbb Női Versenyző” cím is - derült ki az RTL Klub híradójából.\r

","shortLead":"24 kategóriában 2600-an versenyeztek a II. Országos IT megmérettetésen. Borbély Zsófia, “Magyarország legsokoldalúbb...","id":"20181208_Egy_fiatal_lany_lett_az_orszag_legsokoldalubb_informatikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0294a207-ab99-4247-b815-d0bc7bda4dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa733826-ad26-4c96-837c-2409e2e5185f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181208_Egy_fiatal_lany_lett_az_orszag_legsokoldalubb_informatikusa","timestamp":"2018. december. 08. 20:04","title":"Egy fiatal lány lett az ország legsokoldalúbb informatikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök.","shortLead":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt...","id":"201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ba10f0-1c62-4a10-9f06-90c8786167b4","keywords":null,"link":"/tudomany/201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","timestamp":"2018. december. 08. 20:00","title":"Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908559-62d4-4999-9bd2-db371110a693","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"„Az én cigány ruháim magyarul szólalnak meg” – mondja Varga Erika, a világ első roma divat stúdiója, a Romani Design alapítója. A romák társadalmi integrációját a tradicionális cigány motívumok újragondolásával képviselő tervező nemrég az Európai Parlament Európai Polgár díjában részesült. ","shortLead":"„Az én cigány ruháim magyarul szólalnak meg” – mondja Varga Erika, a világ első roma divat stúdiója, a Romani Design...","id":"20181209_Varga_Erika_Automatikusan_mukodnek_a_szalonrasszista_attitudok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d908559-62d4-4999-9bd2-db371110a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9b7ff6-2e32-4985-b4bb-18caa60b4b42","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Varga_Erika_Automatikusan_mukodnek_a_szalonrasszista_attitudok","timestamp":"2018. december. 09. 20:00","title":"Varga Erika: Automatikusan működnek a „szalonrasszista” attitűdök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen csendben lopakodni és a benzint árammá alakítani, de zöld rendszámot nem kaphat.","shortLead":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen...","id":"20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa641af-0460-4bec-b79b-a34147a42a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","timestamp":"2018. december. 09. 10:00","title":"Benzines villanyautó: teszten a Honda különc hibrid divatterepjárója, az új CR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]