[{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","shortLead":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","id":"20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb26a40-391c-4162-906c-512a145f55a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 14. 15:23","title":"Tíz évre kiutasították Magyarországról Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott a túlóratörvényre.","shortLead":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott...","id":"20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625aef04-e2a4-419c-a90f-678fd23849d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. január. 14. 10:50","title":"Megvonta az egyik alpolgármester hatásköreit Szombathely fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","shortLead":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","id":"20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780e4f6a-3144-4535-b7fc-09dc1dd18492","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","timestamp":"2019. január. 15. 11:49","title":"Karácsony óta nem viszik el a szemetet a mátészalkai telepről, megjelentek a patkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be. A pénzügyminiszter válaszokat akar. ","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be...","id":"20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03eb0-7066-4007-8c21-885635f14915","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","timestamp":"2019. január. 14. 18:15","title":"Kivizsgáltatja a nyugdíjkáosz okát Varga Mihály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Úgy vélik, az amerikai filmakadémia nyomást gyakorol a sztárokra, hogy az Oscar-gálán kívül más díjátadón ne szerepeljenek.","shortLead":"Úgy vélik, az amerikai filmakadémia nyomást gyakorol a sztárokra, hogy az Oscar-gálán kívül más díjátadón ne...","id":"20190115_Hollywoodi_szineszceh_kozlemeny_amerikai_filmakademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04100e-1e3f-420d-af6e-105c763798bb","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Hollywoodi_szineszceh_kozlemeny_amerikai_filmakademia","timestamp":"2019. január. 15. 10:53","title":"A hollywoodi színészcéh közleményben vádolta meg az amerikai filmakadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","shortLead":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","id":"20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60980af-68d3-4419-8803-a2058addb7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","timestamp":"2019. január. 15. 08:58","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második 16-án, szerdától következik, 16 és 22 óra között, majd egész hétvégén.","shortLead":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második...","id":"20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd1fe74-cb6b-4581-9389-d6148530acd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","timestamp":"2019. január. 15. 12:41","title":"Szerdán újra füstölhetnek a 3-as metró északi állomásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]