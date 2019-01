Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel kapcsolatban mind hardver-, mind szoftvervonalon.","shortLead":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel...","id":"20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5222dd64-3637-4f95-9206-fbab31ba9526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","timestamp":"2019. január. 16. 12:03","title":"Összehajtható windowsos okostelefonok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","shortLead":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","id":"20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8785ef-fa09-4de9-8de3-71c5db913fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","timestamp":"2019. január. 16. 16:54","title":"Rengeteg kérdést feltett Gruevszkiről, egy rövid nem szócskával leszerelte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","shortLead":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","id":"20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdf1772-c5f6-4e84-b244-11becfa6616b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","timestamp":"2019. január. 16. 13:45","title":"Hamarosan léphet az MNB, nyakunkon a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékokkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékokkal élőket gondozó...","id":"20190117_Kiraknak_a_kastelyokbol_a_fogyatekkal_eloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61389a55-5c04-4bea-beb3-1b093197ccff","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kiraknak_a_kastelyokbol_a_fogyatekkal_eloket","timestamp":"2019. január. 17. 13:41","title":"Kiraknák a kastélyokból a fogyatékkal élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott, a lapvezetés pedig egy éven keresztül hitegette szerzőt, a cikk hamarosan megjelenik. De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a8f19d-0b54-4019-9643-50ccb0ba6fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Juliette Binoche vezette zsűrinek 17 alkotás közül kell kiválasztania a legjobbat a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválján. ","shortLead":"Az Oscar-díjas Juliette Binoche vezette zsűrinek 17 alkotás közül kell kiválasztania a legjobbat a világ legnagyobb...","id":"20190118_Lesz_kiert_izgulni__osszeallt_a_69_Berlinale_versenyprogramja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f007271c-6595-4646-a565-2380f47aee87","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Lesz_kiert_izgulni__osszeallt_a_69_Berlinale_versenyprogramja","timestamp":"2019. január. 18. 09:12","title":"Lesz kiért izgulni – összeállt a 69. Berlinale versenyprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a rengeteg kihagyott ziccer miatt kellett megelégednie a magyar férfi kézilabda-válogatottnak a 30-30-as döntetlennel Egyiptommal szemben a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a rengeteg kihagyott ziccer miatt kellett megelégednie a magyar férfi...","id":"20190116_Kezilabdavb_Belehaltunk_a_mai_merkozesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85212c33-743d-4b62-ab4c-32b2c7db7933","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Kezilabdavb_Belehaltunk_a_mai_merkozesbe","timestamp":"2019. január. 16. 21:12","title":"Kézilabda-vb: „Belehaltunk a mai mérkőzésbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi pontjára is, és – mint mondja – még csak most kezd az expedíciózásba úgy igazán belemelegedni. Az Antarktiszról néhány napja hazajött kalandorral a déli-sarki túra legélvezhetőbb részeiről, az embert próbáló kihívásairól és arról is beszélgettünk, hogy a nemzetközi elismerésért még a mostani teljesítményénél is nagyobbat kellene dobnia.","shortLead":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi...","id":"20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a896d9-48de-4cea-a3a0-fe9cfe0484ad","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","timestamp":"2019. január. 17. 10:50","title":"Rakonczay Gábor: Extrém helyzetekben az egyetlen veszélyforrás maga az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]