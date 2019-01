„Szeretném, ha a halálom után nemcsak a filmslágereimet játszanák, hanem azokat a zenéimet is, amiket többnyire a magam örömére komponáltam” – hangzik a 90 évesen is aktív zeneszerző testamentuma. „Apám trombitaszólóira ébredtem” – jellemzi gyerekkorát a Róma-szerte ismert szalon- és dzsessztrombitás Mario Morricone fia. Eredetileg szövőnő, később saját varrodát működtető anyja öt gyereket nevelt. Ennio már hatévesen zenedarabot írt. Kamaszéveiben éjszakai bárok zenekaraiban játszott: „Beugrottam apám helyett, amikor beteg lett.” A Santa Cecilia Konzervatórium trombita szakja mellett zeneszerzésből, majd kar- és kórusvezetésből is diplomázott. Az RCA lemezstúdiónál és a közszolgálati rádiónál kapott hangszerelői állást, ahol „a kor nagy slágerénekesei keze alá dolgoztam”. Elsőként Luciano Salce rendező kérte fel zeneszerzőnek A tábornok című filmjéhez. Iskolai padtársával, Sergio Leonéval a hatvanas években megteremtették a spagettiwestern műfaját. Később hiába kínáltak neki hollywoodi luxusvillát, stúdiószerződést, azt válaszolta, hogy „nem hagyom el a hazámat”. Sajnálja, hogy nemet mondott Stanley Kubricknak a Mechanikus narancsra, és hogy nem A misszió zenéjéért kapott Oscar-díjat, hanem az Aljas nyolcasért. A 2000-es évektől a római Sinfonietta zenekar karmestereként előszeretettel vezényli saját zeneműveit és filmzenéi szimfonikus átiratait. Hatvankét éve hűséges társa Maria Travia, aki néha dalszövegeket ír a szerzeményeihez. Négy gyermeke közül Andrea zeneszerző, Giovanni filmrendező. Több ezer kötetes könyvtárszobájában és az AS Roma mérkőzéseit nézve tölti a szabadidejét. Januárban Budapestet is útba ejti európai koncertkörútján.