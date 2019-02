Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége, amelyik története során először adott ki irányelveket a fiúk és a férfiak problémáinak a kezelésére. Miért káros merev normák közé szorítani a férfiasságot? És mihez kezdjenek a férfiak az érzelmeikkel? Szél Dávid pszichológussal tanulmányoztuk át az amerikai szakemberek érveit. ","shortLead":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége...","id":"20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb552dd-d181-425e-a424-e53a127d370b","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","timestamp":"2019. február. 14. 17:15","title":"A férfiak is sokat szenvednek egy ilyen macsó világban, mint a miénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több politikus a szólásszabadsághoz fűződő emberi jogainak sérelme miatt fordult a bírósághoz. A beérkezett panaszokat gyorsan regisztrálták Strasburgban, jogi képviselőjük, Karsai Dániel szerint ez azt jelentheti, hogy megfontolásra érdemesnek tartják a bennük foglaltakat.","shortLead":"Több politikus a szólásszabadsághoz fűződő emberi jogainak sérelme miatt fordult a bírósághoz. A beérkezett panaszokat...","id":"20190214_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_strasbourg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd93ab-c5e5-4749-b846-a01d06210a42","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_strasbourg","timestamp":"2019. február. 14. 06:06","title":"Strasbourgig jutott az MTVA-székházban éjszakázó ellenzékiek ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb helyen esett el, óriási szerencséje volt.","shortLead":"A legrosszabb helyen esett el, óriási szerencséje volt.","id":"20190215_A_vonat_elol_huztak_ki_a_reszeget_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6d5769-b63a-4e64-99e1-2108094e5c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_vonat_elol_huztak_ki_a_reszeget_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 15. 11:29","title":"A vonat elől húzták ki a részeget a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban is jelentkezik.","shortLead":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban...","id":"20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f233ad2-9fc1-4e7c-be6f-a78901036fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","timestamp":"2019. február. 15. 10:36","title":"50 százalékkal nőtt a kanyarós megbetegedések száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb Indiában elkövetett iszlamista merényletében legalább 34 indiai katonai halt meg Kasmír állam Indiához tartozó felében. Az akciót a pakisztáni székhelyű Jais-e Mohammad nevű szervezet követte el.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb Indiában elkövetett iszlamista merényletében legalább 34 indiai katonai halt meg...","id":"20190214_Sulyos_iszlamista_merenylet_tortent_Kasmirban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94443e2-6912-47ad-b44c-c70eec00c4f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Sulyos_iszlamista_merenylet_tortent_Kasmirban","timestamp":"2019. február. 14. 17:35","title":"Súlyos iszlamista merénylet történt Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást.","shortLead":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni...","id":"20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a03e9-f224-4597-be7d-b8dbdd0d6edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","timestamp":"2019. február. 14. 12:35","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus, az első praktikus írógép és a ma is használatos QWERTY billentyűzetkiosztás megalkotója.","shortLead":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus...","id":"20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e90b9b6-d81a-4bf8-9d97-745d62d205e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","timestamp":"2019. február. 14. 19:43","title":"200 éve született az ember, akinek azt is köszönheti, amit az előbb megnyomott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]