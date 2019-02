Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","shortLead":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","id":"20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed56714-0ad3-4025-bbd5-b15501df7374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","timestamp":"2019. február. 19. 09:58","title":"Túl könnyen adott hitelt a Magyar Cetelem Bank, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227a129b-9eb8-4a75-b399-c84d9db749c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósoknak sikerült megállapítaniuk a Stonehenge köveinek korát és pontos származási helyét. Eredményeik alapján megkérdőjeleződik az a korábbi feltételezés, hogy a köveket hajón szállították Walesből az angliai síkságra.","shortLead":"Brit tudósoknak sikerült megállapítaniuk a Stonehenge köveinek korát és pontos származási helyét. Eredményeik alapján...","id":"20190220_stonehenge_kovek_szarmazasi_hely_kor_kutatas_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=227a129b-9eb8-4a75-b399-c84d9db749c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5df018f-8734-4493-bf0c-24086ce7a420","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_stonehenge_kovek_szarmazasi_hely_kor_kutatas_regeszet","timestamp":"2019. február. 20. 13:36","title":"Megfejtették a Stonehenge egyik nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","shortLead":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","id":"20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d0cfd-ec51-4de7-80e7-ce0423cce9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","timestamp":"2019. február. 19. 18:48","title":"A klímaváltozástól halt ki egy ausztrál rágcsálóféle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3d62f4-f540-42cb-a0c9-f45aa3dd8b91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 64 éves férfi egy rosszul beültetett kanül miatt halhatott meg, a család azt várja, a kórház ismerje el felelősségét.","shortLead":"A 64 éves férfi egy rosszul beültetett kanül miatt halhatott meg, a család azt várja, a kórház ismerje el felelősségét.","id":"20190219_Nem_most_kellett_volna_meghalnia__ezzel_vigasztalta_egy_orvos_az_elhunyt_csaladjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3d62f4-f540-42cb-a0c9-f45aa3dd8b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e6440d-198a-445a-8b2b-c4b6d39baccc","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Nem_most_kellett_volna_meghalnia__ezzel_vigasztalta_egy_orvos_az_elhunyt_csaladjat","timestamp":"2019. február. 19. 19:57","title":"\"Nem most kellett volna meghalnia\" - ezzel vigasztalta egy orvos az elhunyt családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4dea59-f8b1-4b7a-b48d-1c99cb395c86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió adatvédelmi szabályozása miatt változik a törvény.","shortLead":"Az Európai Unió adatvédelmi szabályozása miatt változik a törvény.","id":"20190219_Tilos_lesz_szorfozni_a_munkahelyi_szamitogepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4dea59-f8b1-4b7a-b48d-1c99cb395c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f7d629-e9fc-4ab3-ba7f-849aa5b9b904","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Tilos_lesz_szorfozni_a_munkahelyi_szamitogepen","timestamp":"2019. február. 19. 06:45","title":"Tilos lesz a magáncélú netezés a munkahelyi számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnyugtathatja az Egyesült Államok vádjai után a Huaweit gyanúsan szemlélgető uniós országokat is az a jelentés, amely most a brit szakszolgálatoktól szivárgott ki.","shortLead":"Megnyugtathatja az Egyesült Államok vádjai után a Huaweit gyanúsan szemlélgető uniós országokat is az a jelentés, amely...","id":"20190219_brit_hirszerzes_ncsc_huawei_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c81dcf9-c224-4df7-8e60-da751feddf45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_brit_hirszerzes_ncsc_huawei_jelentes","timestamp":"2019. február. 19. 10:03","title":"Brit hírszerzés: semmi nem indokolja a Huawei kizárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért kell összességében szigorítani az üléstermi viselkedésre vonatkozó szabályokon is. Kövér László szerint messze nem a parlamenti fizikai rendbontásokkal kezdődött a folyamat, amely miatt most módosítani kell. A Századvég által javasolt magatartási kódexből viszont köszöni, nem kér. ","shortLead":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért...","id":"20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf8c4-5faf-46c8-aa85-7f704622f56e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","timestamp":"2019. február. 19. 17:10","title":"Kövér a hvg.hu-nak: Nem most kezdődött, hogy az ellenzéknek elmentek otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2011-ben a parlament megváltoztatta a kitüntetések hierarchiáját, megváltozott a miniszterek által adományozható díjak listája is. Számos új díj is született, erről közöl hiánypótló listát a csütörtökön megjelenő HVG hetilap.","shortLead":"2011-ben a parlament megváltoztatta a kitüntetések hierarchiáját, megváltozott a miniszterek által adományozható díjak...","id":"20190220_A_migracios_valsaghelyzet_kezeleseert_is_oszt_dijat_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cff3744-fa97-4da7-ba88-bb2aba1ad224","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_A_migracios_valsaghelyzet_kezeleseert_is_oszt_dijat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. február. 20. 12:59","title":"A migrációs válsághelyzet kezeléséért is oszt díjat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]