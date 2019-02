Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét, pszichedelikus rockot és etnót keresztező zenekar Time Is The Drug című új nagylemezét első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatják meg.

A Time Is The Drug a colorStar hetedik nagylemeze. A közel egy órás, kilenc dalt tartalmazó anyag első számú inspirációs forrásait, ahogy azt a colorStar tagajai mesélik, a zenekar korai éveinek albumai, illetve az utóbbi idők fontos és meghatározó kulturális hatásai, sorozatok (Mr. Robot, Utopia, A Térség, Black Mirror, Stranger Things), filmek (Blade Runner 1-2, Matrix, Ex-Machina, Truman Show, Lopott idő), és olvasmányélmények (William Gibson, P.K. Dick, Vonnegut, Hawking, Harari művei) adják.

A konceptalbumnak is tekinthető anyag zenéinek és szövegeinek jelentős részét Szalay Péter gitáros jegyzi, aki - Keleti András és Máté Szabolcs (Martenius) közreműködése mellett - egyben az album produceri munkájáért is felelős. Szinte az összes dalban közreműködött Oláh Annamária, a Fonogram-díjas Meszecsinka énekesnője, az Across The Desert és a címadó Time Is The Drug blues-gospel ízű szólamait pedig Kozma Kata és Ruby Harlem énekelte fel, utóbbit azonos nevű zenekara élén időközben A Dal 2019 műsorából is megismerhette a közönség.

Az Across The Desert To The Light című digitális kislemez májusi megjelenése után a zenekar úgy határozott, ezúttal mindenképp szeretné koncerten is tesztelni az új zenéket, hogy a tapasztalatok alapján véglegesítse őket a stúdióban. Így történhetett meg, hogy októberben már volt egy lemezbemutató - tényleges megjelenés nélkül.

"Sok helyről halljuk, hogy a fizikai formátumban való kiadásnak, vagy akár maguknak az albumoknak már nincs akkora szerepe, nekünk viszont még mindig nagyon fontos mérföldkő egy ilyen megjelenés. Ezért a koncert után eldöntöttük, mivel szeretnénk kihozni a dalokból a maximumot, a tanulságokat levonva még finomhangolunk rajtuk a stúdióban, mielőtt ténylegesen kiengedjük a kezeink közül a lemezt" – meséli Szalay Péter.

Az album február 22-től lesz elérhető az összes ismert online felületen, CD formátumban pedig először március 2-án, a Dürer kertben megrendezésre kerülő 1998 vs. 2018 című esten, ahol a zenekar teljes egészében el is játssza a lemez anyagát, az 1998-as debütáló Heavenicetrip zenéivel együtt.

És akkor az új colorStar-album: