Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cfd2b0e-dfd8-4448-aaf7-2f12c8f06a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 16 hétvégi ház és egy autó felgyújtásával gyanúsították, ám betegsége miatt felmentették.","shortLead":"A férfit 16 hétvégi ház és egy autó felgyújtásával gyanúsították, ám betegsége miatt felmentették.","id":"20190225_kenyszergyogykezeles_budaorsi_gyujtogato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cfd2b0e-dfd8-4448-aaf7-2f12c8f06a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379e1c2e-67d4-46d1-baaf-12ed58c5e94b","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kenyszergyogykezeles_budaorsi_gyujtogato","timestamp":"2019. február. 25. 18:19","title":"Hónapok óta kényszergyógykezelik a budaörsi gyújtogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A kis falvakban nem az a gond, hogy nincs hol lakniuk az embereknek. Azért pedig teljesen fölösleges volna új házakat felhúzni, hogy néhány év elteltével azok is üresen álljanak. Mással van a gond. Csanádpalotán jártunk.","shortLead":"A kis falvakban nem az a gond, hogy nincs hol lakniuk az embereknek. Azért pedig teljesen fölösleges volna új házakat...","id":"20190225_Falusi_CSOK_Egyelore_nem_kapkodnanak_az_ingyenpenzert_a_kistelepuleseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239a2af7-eae1-4802-b509-9c0187989982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Falusi_CSOK_Egyelore_nem_kapkodnanak_az_ingyenpenzert_a_kistelepuleseken","timestamp":"2019. február. 25. 13:10","title":"\"Elérhető munkahely nélkül semmit sem ér az egész\" – miért kéne a falusi csok a falusiaknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tűzgyújtásra alkalmas eszközt” kerestek Cseh Katalinnál a rendőrök egy januári tüntetés után. A politikus szerint az ellenőrzés során a melltartóját és rúzsait is megnézték, jegyzetfüzetét pedig átlapozták. ","shortLead":"„Tűzgyújtásra alkalmas eszközt” kerestek Cseh Katalinnál a rendőrök egy januári tüntetés után. A politikus szerint...","id":"20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f951657-32aa-4aac-b968-68741b382b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","timestamp":"2019. február. 26. 13:35","title":"Panaszt nyújtott be a Momentum politikusa, akit egy füstgyertya miatt vizsgáltak át a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes bíróság elrendelte az egykori ukrán vezérkari főnök, Viktor Zamana őrizetbe vételét.","shortLead":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes...","id":"20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a4be22-a096-4f6b-807a-51e9883e6e35","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","timestamp":"2019. február. 26. 11:41","title":"Hazaárulás vádjával őrizetbe vették Ukrajna volt vezérkari főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149261a-be31-4376-a241-2419418ea563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi Mix 3 bemutatásakor ugyan szó volt az 5G-s változatról is, de ezzel a készülékkel egy kicsit késlekedett a gyártó. Májusban viszont megérkezik Európába.","shortLead":"A Xiaomi Mi Mix 3 bemutatásakor ugyan szó volt az 5G-s változatról is, de ezzel a készülékkel egy kicsit késlekedett...","id":"20190226_xiaomi_mi_mix3_5g_europai_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0149261a-be31-4376-a241-2419418ea563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7505792b-455a-4fa9-87cc-5ed274dbba1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_xiaomi_mi_mix3_5g_europai_megjelenes","timestamp":"2019. február. 26. 10:03","title":"Megvan, mikor érkezik és mennyibe kerül a Xiaomi első 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","shortLead":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","id":"20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f1703-b2ed-4f2f-ab78-658a2ff8eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","timestamp":"2019. február. 25. 14:24","title":"Kiderült, miből tudta teleplakátolni a várost az Orbán Gáspár-féle Felház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert a Viggo Mortensen és Mahershala Ali szereplésével készült road movie-t nagyon lehet szeretni. Megindokoljuk, hogy miért.","shortLead":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert...","id":"20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ec2cb-29d9-48a5-9bb9-cfdca7003fdf","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","timestamp":"2019. február. 25. 20:00","title":"A KFC rántott csirkéjével hadonászó Viggo Mortensen beleég a filmes emlékezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]