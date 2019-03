Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","shortLead":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","id":"20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b37046-4437-4ef1-abe1-de9830441409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 27. 06:10","title":"Elütöttek egy gyalogost az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont kilőttek a mutatók.","shortLead":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont...","id":"20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052e72e-e2ec-45fe-abe5-13155415099d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. március. 27. 10:33","title":"Egyre messzebb a párizsi klímacél, Amerikában és Ázsiában is durván nőtt a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","shortLead":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","id":"20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990afa3e-9c09-42a3-ad92-225f768dd981","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","timestamp":"2019. március. 26. 11:10","title":"Az olcsó tej ellen tüntettek a Pennynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","shortLead":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","id":"20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63535886-0885-49ff-9ab5-4615fb46b7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 26. 14:30","title":"Magyarázza a Penny az olcsó tejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet is kaphatnak.","shortLead":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet...","id":"20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ca204-b2b1-4640-adc6-a0a18a9c621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","timestamp":"2019. március. 27. 10:06","title":"Megkötözte az ékszerbolti eladót, majd rázárta az ajtót a fegyveres rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassan 3 éve, hogy folyamatosan 10%-os vagy e feletti bérnövekedés van Magyarországon, és azóta az elemzések nagy része arról szól, hogy “igen, idén még ennyivel nőnek a bérek, de aztán majd leáll a bérnövekedés” – de egyelőre nem állt le- írja az Alapblog.hu-n megjelent írásában az alapkezelő.","shortLead":"Lassan 3 éve, hogy folyamatosan 10%-os vagy e feletti bérnövekedés van Magyarországon, és azóta az elemzések nagy része...","id":"20190327_Zsiday_Viktor_az_unortodox_magyarorszagi_berrobbanasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf56bef2-f942-4a57-b96d-5dc42174f9b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Zsiday_Viktor_az_unortodox_magyarorszagi_berrobbanasrol","timestamp":"2019. március. 27. 13:42","title":"Meddig tart még? Zsiday Viktor az unortodox magyarországi bérrobbanásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","shortLead":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","id":"20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e509c0-83ec-43ff-afec-1b9f58c7a429","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. március. 27. 20:16","title":"Menedékkérők térítettek el egy olajszállító hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","shortLead":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","id":"20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf703580-4c99-49ee-8aa0-5b46d8298380","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","timestamp":"2019. március. 26. 19:43","title":"Videó: Ferenc pápa nem hagyta, hogy megcsókolják a gyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]