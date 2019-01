A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra, de ma is tömegek járnak a koncertjeire. Még a Sziget-közönség is oda van érte. Nyolc évtized, nyolc dal - tudja folytatni a szövegeket?

Nehéz megfejteni azt a jelenséget, amikor egy teljesen műfajidegen koncert robban be a Szigeten. Aki járt korábban a táncdalfesztivál sátrakban, tanúsíthatja, hogy a legzavarbaejtőbb és egyben legforróbb koncerteket nagyszüleink kedvencei adták ott. És ezek közül is kiemelkedett mindig a Korda György-Balázs Klári-buli. Annyi sírva-nevetős-pogozó punkot sehol nem lehet látni, mint a házaspár előadásain, ahol NAGY-SZÍN-PAD kántálással nyilvánított véleményt a közönség egy-egy jó kis „Ma-mma-mma, ma-mmaria maaa” után. A sztárpár komolyan is vette a felszólítást, mint mondták néhány éve egy ilyenen, ha meghívják őket, oda is elmennek. Erre nem került sor.

Ezekben persze benne van a „már olyan rossz, hogy jó”-effektus is, illetve, hogy szürreális élmény egy fiataloknak szóló fesztiválon belefutni ilyen fellépőkbe, de akkor is. Kordáék tudnak valamit.

Korda György először 1958-ban lépett színpadra, a hatvanas évek elején már az ország egyik legnépszerűbb énekese volt és azóta is a pályán maradt. 2004-ben platinalemezt kapott a 4 milliomodik (!) eladott albuma után.

Számos albuma mellett filmekben is szerepelt: láthattuk Herendi Gábor Magyar vándor című mozijában, Sas Tamás Szinglik éjszakája című filmjében, 2017-ben pedig a Csupó Gábor rendezte Pappa piában.

Kártyaszenvedélye legendás, a hatvanas években elsősorban ultizott, majd a hetvenes évek elején megtanult pókerezni, és azóta is profi szinten űzi, olyannyira, hogy 2004-től a Sport TV-n pókermérkőzéseket közvetít sportriportertől szokatlan átéléssel. 2006-ban a Sportcsillagok Gálaestjén különdíjat kapott mint a póker televíziós szakkommentátora.

A népszerű énekes jó befektető és üzletember is, az 1990-es évek közepétől szállodát is üzemeltet Budapesten.

A Korda-slágereket az is ismeri, aki ezt nem is tudja magáról, volt idő, amikor állandóan ezeket hallhattuk a rádióban, tévében. Az Önök kérték típusú műsorok állandó szereplőpje.

De biztos, hogy ismerjük a dalait? Próbálja ki, tudja-e folytatni a dalok szövegeit (és semmiképp ne gondoljon bele a szövegek minőségébe)!