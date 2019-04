Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia bevezetéséről van szó, és a korai vásárlók nem lehetnek maradéktalanul elégedettek.","shortLead":"Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia...","id":"20190417_samsung_galaxy_s10_5g_kapcsolodasi_problemak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c35cb5-0538-4067-b46d-46280dda7cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_samsung_galaxy_s10_5g_kapcsolodasi_problemak","timestamp":"2019. április. 17. 10:03","title":"Élesben derült ki: akadt egy kis probléma az 5G-s Galaxy S10-ekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei alapító elnöke szerint az amerikaiak atombombaként tekintenek az 5G technológiára, ők azonban máshogy látják. ","shortLead":"A Huawei alapító elnöke szerint az amerikaiak atombombaként tekintenek az 5G technológiára, ők azonban máshogy látják. ","id":"20190418_huawei_kemkedes_vadja_szerzodes_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ae499d-f376-44bc-9eb9-71b7d0512bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_huawei_kemkedes_vadja_szerzodes_nemetorszag","timestamp":"2019. április. 18. 18:33","title":"A Huawei kémkedést tiltó szerződést ajánlott Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A címben lévő érték városban igaz, autópályán 130-nál már akár 180 méter is lehet a táv, miközben nem az útra figyelünk egy átlagos rövid üzenet olvasása, írása közben.","shortLead":"A címben lévő érték városban igaz, autópályán 130-nál már akár 180 méter is lehet a táv, miközben nem az útra figyelünk...","id":"20190417_mobil_telefon_auto_vezetes_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cacc6e8-0cc7-41f0-9af7-a0e7ccfd003e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_mobil_telefon_auto_vezetes_felmeres","timestamp":"2019. április. 17. 17:40","title":"Akár 70 métert vakon autózik, aki a mobilját babrálja vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki a felmérésből, amelyet az e heti HVG ismertet.","shortLead":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki...","id":"20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751eb3d4-e110-4bf8-8448-cf2a3b8ce6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","timestamp":"2019. április. 17. 13:50","title":"Medián: Az MSZP beérte a Jobbikot, a Fidesz ismét erősödött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak a szomszédos országba. Ezt Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök jelentette be arra hivatkozva, hogy a korábbi napokban Ukrajna hozott újabb barátságtalan döntéseket Oroszország ellen. A döntést három nappal az ukrajnai államfőválasztás második fordulója előtt jelentették be. ","shortLead":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak...","id":"20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f187904-eaf4-463f-9236-bb18e17f830a","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","timestamp":"2019. április. 18. 11:51","title":"Oroszország leállítja az ukrajnai olaj- és gépexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190417_Bodocs_mar_tudja_hol_epitik_ujja_a_NotreDameot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879938e9-b748-4803-b178-9f54c6c0f464","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Bodocs_mar_tudja_hol_epitik_ujja_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 17. 12:03","title":"Bödőcs már tudja, hol építik újjá a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea732ccc-395c-4596-a393-82fdb2a5bb1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ma 80. születésnapját ünneplő operatőr halálosan sértettnek érzi magát az ország rendszerváltás után elpuskázott lehetőségei miatt, és úgy érzi, mintha hipnotizálták volna az országot.","shortLead":"A ma 80. születésnapját ünneplő operatőr halálosan sértettnek érzi magát az ország rendszerváltás után elpuskázott...","id":"20190418_Ragalyi_Elemer_A_goebbelsi_propaganda_mintajara_zajlik_ez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea732ccc-395c-4596-a393-82fdb2a5bb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed2003-ac56-4cb1-b468-2f67b79ed111","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ragalyi_Elemer_A_goebbelsi_propaganda_mintajara_zajlik_ez","timestamp":"2019. április. 18. 11:44","title":"Ragályi Elemér: „A goebbelsi propaganda mintájára zajlik ez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","shortLead":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","id":"20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed568d-76cc-4329-8ffd-177d0dcdaff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","timestamp":"2019. április. 18. 07:10","title":"Kellemetlen meglepetést hozott a nyuszi a Tojásszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]