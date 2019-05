Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal. ","shortLead":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips...","id":"20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56699a42-7af4-4a2c-89a9-6935f70a8580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","timestamp":"2019. május. 20. 14:33","title":"Változás: mostantól ezt a weboldalt lesz jó megnyitnia, ha utazna valahova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál aktívabban igyekszik érvényesíteni akaratát a klímaváltozás miatt egyre elérhetőbbé váló térségben.","shortLead":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál...","id":"201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56a64e-df73-4933-9e63-f2962eb0d64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","timestamp":"2019. május. 19. 14:00","title":"Moszkva befészkelte magát a sarkvidékre és várja a felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","shortLead":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","id":"20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c18108-5ced-4487-832f-4f60a81657e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 07:37","title":"Nyomoz a rendőrség a Jobbik ajánlásain talált hamis aláírások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett az újjászületésre. A 2019-es eszközt azonban máshogy, hajlítható kijelzővel hozza vissza a gyártó. ","shortLead":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett...","id":"20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab674-60b6-4d06-b6f9-eaf0fa84c1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Új videó jött: ilyen lesz a Motorola összehajtható telefonja? Nem lenne rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti ügyekkel nem foglalkozik.","shortLead":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti...","id":"20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e063a4e7-50d3-418c-a073-faf774a56f07","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. május. 20. 14:36","title":"A kormány üzleti ügyekkel nem foglalkozik, főleg, ha számára kínosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","shortLead":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","id":"20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef83c51-aa22-4d3c-a85c-f237fa3a3aef","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","timestamp":"2019. május. 20. 12:54","title":"Félmilliót lehet kérni ősztől nyelvtanulási diákhitelként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec7a8f8-b9d3-4bfa-892b-3e8bde5517ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Most kiderülhet, magabiztosak vagyunk-e, vagy éppenséggel túl kishitűek.","shortLead":"Most kiderülhet, magabiztosak vagyunk-e, vagy éppenséggel túl kishitűek.","id":"20190520_Mennyi_onbizalma_van_a_magyaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec7a8f8-b9d3-4bfa-892b-3e8bde5517ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e71db1-60ce-4ea2-b4b7-e10a19074f05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190520_Mennyi_onbizalma_van_a_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 20. 17:30","title":"Mennyi önbizalma van a magyaroknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje nem hagyta szó nélkül az osztrák botrányt sem.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje nem hagyta szó nélkül az osztrák botrányt sem.","id":"20190519_A_szelsojobb_ellen_kelt_ki_Szanyi_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae72e66-5f4b-412d-80af-b5e81221c312","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_szelsojobb_ellen_kelt_ki_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. május. 19. 14:48","title":"A szélsőjobb ellen kelt ki Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]