Sürgősen meg kell erősíteni a leégett Notre-Dame szerkezetét – írja a The Art Newspaper által szemlézett jelentésében Paolo Vannucci, a Versaille-i Egyetem gépészmérnöke, aki szerint azoknál az állagmegóvási munkálatoknál, amelyeket eddig elvégeztek az épületen, nem vettek figyelembe egy fontos szempontot.

Méghozzá azt, hogy a gótikus stílusban épült katedrális stabilitását nem a vastag falak, hanem a csoportosan elhelyezkedő oszlopok, támfalak és egyéb támasztékok együttesen adják. Ám amióta összeomlott a boltozat egy része, megbomlott az "egyensúly", a tömeg nem egyenletesen oszlik el az egyes elemeken.

Vannucci szerint emiatt a falakat már akár óránként 90 kilométeres sebességű széllökések is összedönthetik, míg a tűzvész előtt az épület akár 220 kilométer per órás szélnek is képes lett volna ellenállni. A mérnök szerint azért is szükség lenne a szerkezet gyors megerősítésére, majd helyreállítására, mert maguk az épületet alkotó kövek is meggyengültek a tűz és az oltáshoz használ víz hatására.

A szerkezet biztonsága szempontjából Vannucci szerint a tető is nagyon fontos, ám annak helyreállítása előtt mindenképpen meg kell erősíteni a falakat és a keresztboltozatot. A tűzvészben leégett, faszerkezetű huszártorony – amely 1860-ban, Eugène Viollet-le-Duc terve alapján került a Notre-Dame tetejére – a mérnök szerint ugyancsak hozzájárult a teljes épületstruktúra stabilitásához.

A szakértő szerint a helyreállítási folyamat tovább tart majd a korábban valószínűsítettnél. Korábban Emmanuel Macron elnök arról beszélt, hogy öt év elég lesz a rekonstrukciós munkálatokra.