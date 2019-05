Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","shortLead":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114430d-60ef-45a2-bdc4-e6ee23b15115","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","timestamp":"2019. május. 30. 17:20","title":"Dunai hajóbaleset: mégsem merülnek le a búvárok, nem olyanok a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a helyzetek, amikor nagy szerencse, ha valaki gyorsan és határozottan képes cselekedni, mint a kamionos. ","shortLead":"Ezek a helyzetek, amikor nagy szerencse, ha valaki gyorsan és határozottan képes cselekedni, mint a kamionos. ","id":"20190531_autos_video_m5_hatarut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470fe4a1-230a-4538-a62a-c23c118671f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_autos_video_m5_hatarut","timestamp":"2019. május. 31. 08:55","title":"Egy idős nő sétált az M5-ös bevezető szakaszán, szerencsére megállt egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke megkezdte három és fél éves börtönbüntetése letöltését, párttársai kisöpörték a vezetésből a politikus legközelebbi szövetségeseit. Nem véletlen a sietség, ősszel jön az elnökválasztás, jövőre pedig a parlamenti választás, miközben a koalícióban kormányzó PSD népszerűsége folyamatosan csökken. Elemzők szerint meglepetések is jöhetnek.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke...","id":"20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae54c1da-98a1-431a-9b77-6fe64244c205","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 29. 17:44","title":"Rács mögött a román kormánypárt exvezére, pártja szabadulna az emlékétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok autórajongó nemcsak a kocsijába, hanem a nappalijába is elfogadná ezt a példányt.","shortLead":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok...","id":"20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da3e49-527e-48c4-8265-c3e86aa9a292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","timestamp":"2019. május. 30. 08:21","title":"Már művészet, ahogy az olaszok ezt a kipufogót megalkották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével a gyártó szerint a munka sokkal egyszerűbbé válik. ","shortLead":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével...","id":"20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4989c02-b450-4cc6-a611-e1fc11cb3b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","timestamp":"2019. május. 29. 15:33","title":"Nem csak VR-sisak van már, elkészült az első VR-ceruza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység. Hogy minden simán menjen, most egy furcsa gyakorlatba kezdtek egy helikopterrel.","shortLead":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység...","id":"20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1ac5c-2a22-4466-aad9-7de6f8041497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","timestamp":"2019. május. 29. 16:03","title":"Furcsa tesztbe kezdett a NASA egy helikopterrel, ezen múlhat a következő Mars-járó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]