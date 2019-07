Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","shortLead":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","id":"20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f9d7b-1edd-477b-8f8b-baee1981c038","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Harminc halálos áldozata van a kiotói gyújtogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics színelmélettel foglalkozott, alkotásai megtalálhatók az M3-as metró egyes állomásain, Coloroid színrendszere pedig világszerte ismert. ","shortLead":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics...","id":"20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6769dd-fc75-497d-b58e-2f6954da2070","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","timestamp":"2019. július. 17. 17:42","title":"Meghalt Nemcsics Antal festőművész, aki megalkotta Budapest színtérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság visszadobta 51 ellenzéki képviselő panaszát a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának 2018 októberi megvonása miatt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság visszadobta 51 ellenzéki képviselő panaszát a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának 2018...","id":"20190717_Hiaba_tiltakoztak_nem_lesz_allami_tamogatas_a_lakastakarekpenztarak_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946bd662-fdbf-4521-96d4-11737bb5309c","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Hiaba_tiltakoztak_nem_lesz_allami_tamogatas_a_lakastakarekpenztarak_utan","timestamp":"2019. július. 17. 10:35","title":"Hiába tiltakoztak, nem lesz állami támogatás a lakás-takarékpénztárak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta az időt, hogy lépjen valamit az ügyben.","shortLead":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta...","id":"20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffc7ac1-83ad-478d-afed-5f70465d2af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","timestamp":"2019. július. 17. 19:33","title":"A Google bevitt egy gyomrost a Viagogo jegyárusító oldalnak, amelyik magyarokat is becsapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak.","shortLead":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt...","id":"20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d4bee2-7e05-4823-bda2-5e49b5c57e87","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 18. 06:35","title":"Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","shortLead":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","id":"20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c58930-84c4-4e88-914d-fcf26481fcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Közel 10 000 Microsoft-fiókot akartak feltörni a hackerek, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Futni hagyják a kórházigazgatót, cserébe kapnak kezelést.","shortLead":"Futni hagyják a kórházigazgatót, cserébe kapnak kezelést.","id":"20190717_Index_Fontos_embereket_nem_szabad_birsagolni_a_karcagi_rendoroknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7000f74d-955c-4874-957c-6bc1f8e5c2f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Index_Fontos_embereket_nem_szabad_birsagolni_a_karcagi_rendoroknek","timestamp":"2019. július. 17. 09:34","title":"Index: Nem hagyta a rendőrjárőröknek a főnökük, hogy fontos embereket bírságoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","id":"20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9596cf3-e823-405c-9ea0-11e9589b3ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","timestamp":"2019. július. 18. 15:02","title":"Hátborzongató előzetes jött a Harvey Weinsteinről készült dokumentumfilmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]