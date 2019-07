Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőttek a fizetések, nagyobb a forgalom, csak dolgozó nincs elég.","shortLead":"Nőttek a fizetések, nagyobb a forgalom, csak dolgozó nincs elég.","id":"20190715_Egyre_tobbet_koltenek_a_magyarok_a_kereskedok_megis_nehez_helyzetben_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635396be-019c-45a5-905f-f2fffd512246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Egyre_tobbet_koltenek_a_magyarok_a_kereskedok_megis_nehez_helyzetben_vannak","timestamp":"2019. július. 15. 11:49","title":"Egyre többet költenek a magyarok, a kereskedők mégis nehéz helyzetben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","shortLead":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","id":"20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973e61c-3c75-4002-91d4-a834ac3d8048","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","timestamp":"2019. július. 14. 18:56","title":"Griezmann már Barcelonában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","shortLead":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","id":"20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9906c-2c14-43e7-98a7-e84d551ea37c","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","timestamp":"2019. július. 14. 20:26","title":"Wimbledon: Djokovic megvédte címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki belerohant egy fizetőkapunál álló magyar autóba a horvát autópályán.\r

