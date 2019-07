Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és párkapcsolatainkban, sőt gyermekeinkkel szemben is. Ahhoz, hogy társas viszonyainkban egységet élhessünk meg, elsősorban intimitáskerülő viselkedésmintáinkkal kell leszámolnunk. ","shortLead":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és...","id":"20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c900ac1-6e4c-484a-91cc-c1266dbec374","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","timestamp":"2019. július. 18. 17:30","title":"Ön is falakat épít vagy mindig olyanba akad, aki ennek mestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A karmester a HVG-nek adott interjúban beszélt arról, hogy egy-két hamis hangot miért tart bocsánatos bűnnek.","shortLead":"A karmester a HVG-nek adott interjúban beszélt arról, hogy egy-két hamis hangot miért tart bocsánatos bűnnek.","id":"20190718_Fischer_Adam_Ha_a_politikusok_parszor_vezenyelnenek_egy_szimfonikus_zenekart_a_vilag_jobb_hely_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348ceed-b78d-4bbe-8ed0-9915eca6c047","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Fischer_Adam_Ha_a_politikusok_parszor_vezenyelnenek_egy_szimfonikus_zenekart_a_vilag_jobb_hely_lenne","timestamp":"2019. július. 18. 12:04","title":"Fischer Ádám: Ha a politikusok párszor vezényelnének egy szimfonikus zenekart, a világ jobb hely lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2efe33d-887e-411e-bb59-7dcf30f107d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Véget ért a Tienkung-2 nevű kínai űrállomás életciklusa, amely mostanra lepottyant az égből. Vészhelyzet nem állt fenn, a szerkezet darabjai a Csendes-óceánban landoltak.","shortLead":"Véget ért a Tienkung-2 nevű kínai űrállomás életciklusa, amely mostanra lepottyant az égből. Vészhelyzet nem állt fenn...","id":"20190719_mennyei_palota_2_tienkung_2_kinai_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2efe33d-887e-411e-bb59-7dcf30f107d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af108fed-a359-43fc-8ccc-0bd73e3fa1ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_mennyei_palota_2_tienkung_2_kinai_urallomas","timestamp":"2019. július. 19. 11:03","title":"Visszatért a Föld légkörébe, majd megsemmisült Kína űrlaboratóriuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is kiderült, hogy a lakásbetörések és az autólopások többsége felderítetlen marad – olvasható a csütörtökön megjelent HVG-ben.","shortLead":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is...","id":"20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69d637-0ecd-47b3-9d79-c2f1c2590fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Budapest a \"legbűnösebb\" város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810692a-a305-48ab-a128-3a5501879cc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltón, és igazán rendhagyó módon emlékeznek a holdra szállás 50. évfordulójára az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Méltón, és igazán rendhagyó módon emlékeznek a holdra szállás 50. évfordulójára az Egyesült Államokban. ","id":"20190718_nasa_apollo_11_urhajo_washington_emlekmu_holdra_szallas_50_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e810692a-a305-48ab-a128-3a5501879cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5814e1-c9b1-4224-91e9-d0e3238467bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_nasa_apollo_11_urhajo_washington_emlekmu_holdra_szallas_50_eves","timestamp":"2019. július. 18. 17:03","title":"Űrhajóvá változott a Washington-emlékmű, és kegyetlen jól néz ki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a nyerstej, nőnek az előállítási költségek és a munkabér, valamint az infláció. ","shortLead":"Kevesebb a nyerstej, nőnek az előállítási költségek és a munkabér, valamint az infláció. ","id":"20190718_Tejaremelesre_figyelmeztet_a_termektanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452dac14-51ba-4854-aca7-000849778060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Tejaremelesre_figyelmeztet_a_termektanacs","timestamp":"2019. július. 18. 19:02","title":"Tejáremelésre figyelmeztet a terméktanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatta.","shortLead":"Jól megmutatta.","id":"20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4f5c8f-7621-4a4a-bd92-ea3943efd4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","timestamp":"2019. július. 18. 16:12","title":"Két vasúti sorompót rúgott le menőzésből egy fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepétől augusztus közepéig tart az őz, hazánk legnagyobb egyedszámban és szinte mindenhol előforduló nagyvadfajának párzási időszaka. 