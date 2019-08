Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9365e10e-9b11-4516-a25a-b739ef53ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már lépten-nyomon megörökítjük az életünk fontosabb és jelentéktelenebb pillanatait, így mindenki fotósnak érezheti magát. De mennyit tud a fotózásról? Kvíz!","shortLead":"Ma már lépten-nyomon megörökítjük az életünk fontosabb és jelentéktelenebb pillanatait, így mindenki fotósnak érezheti...","id":"20190813_Fotozni_mar_mindenki_tud_de_mit_tud_a_fotozasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9365e10e-9b11-4516-a25a-b739ef53ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957f1e2-bcf2-4a63-904d-bed6d7c06b2b","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Fotozni_mar_mindenki_tud_de_mit_tud_a_fotozasrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:50","title":"Fotózni már mindenki tud, de mit tud a fotózásról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankot, és a titkosszolgálatot is rájuk állítja.","shortLead":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre...","id":"20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0814021-1b84-4404-bb72-ee42a3727c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:19","title":"Orbán Viktornak egy orosz bank miatt kell nyugtatnia Washingtont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai János kihívója, a IX. kerület. Szerdán kezdődött és péntekig tart a voksolás.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai...","id":"20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754a6c6-9c75-4c9d-bb9b-f0a332fa413e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:17","title":"Zavarba ejtő szavazólappal, de elindult a ferencvárosi előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába mentek egészen Orbán Viktor dolgozószobájáig a békési vízmű szakszervezeti vezetői, akik a beígért fizetésemelésüket várják a nagy részben állami vállalattól, most tovább csökken a bérük. Reagált a cég is: a megspórolt pótlékokat, bérfejlesztésre fordítják.","shortLead":"Hiába mentek egészen Orbán Viktor dolgozószobájáig a békési vízmű szakszervezeti vezetői, akik a beígért...","id":"20190813_Fizetesemeles_helyett_megszoritasokat_kaptak_a_nyakukba_a_tunteto_vizesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2eb100-c558-48d6-a25f-fb8ca590d7a2","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Fizetesemeles_helyett_megszoritasokat_kaptak_a_nyakukba_a_tunteto_vizesek","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"Fizetésemelés helyett megszorításokat kaptak a nyakukba a tüntető vizesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1779156-ddcd-45c5-85d0-1190fc695ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot is hoz az Androidba épülő EMUI új főverziója, amelyről már azt is tudni, hogy a Huawei mely telefonjai kapják meg.","shortLead":"Több újdonságot is hoz az Androidba épülő EMUI új főverziója, amelyről már azt is tudni, hogy a Huawei mely telefonjai...","id":"20190814_huawei_emui_10_frissites_kompatibilis_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1779156-ddcd-45c5-85d0-1190fc695ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1840e00f-fbce-474e-acc4-736a854968f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_huawei_emui_10_frissites_kompatibilis_telefonok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:03","title":"Ezek a telefonok biztosan megkapják a Huawei új felületét, az EMUI 10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható időjáráson és a sebességen át, az autók aerodinamikai adataiig folyamatosan, élőben tudunk online követni. Bár ez egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, van már olyan sportág, ahol megvalósult: ez a Sail GP, amelynek a legutóbbi fordulójára való felkészülést az Oracle-nek köszönhetően a helyszínről követhettük végig. ","shortLead":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható...","id":"20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b366c583-bf2d-4132-819a-11fdd0677466","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:15","title":"Minden megváltozhat, amit eddig a sportközvetítésekről gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25. évfordulót. ","shortLead":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25...","id":"20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19c36d-269a-4dbb-952a-e81139181e21","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:09","title":"A magyar mozik figyelmébe ajánljuk: a briteknél nagyvásznon vetítik minden idők legjobb sitcomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]