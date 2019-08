Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","shortLead":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","id":"20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2dc4c5-2aba-427d-8a88-fd7a6e4d8931","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:39","title":"Sztrájkolhatnak-e a fogorvosok úgy, hogy nem is sztrájkolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e473bb9-df78-49d6-a2ea-e2e46dcff185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5,34 méter hosszú és 1,83 méter magas luxus-SUV-ot az egyik helyi kikötőben kapták lencsevégre.","shortLead":"Az 5,34 méter hosszú és 1,83 méter magas luxus-SUV-ot az egyik helyi kikötőben kapták lencsevégre.","id":"20190817_110_millio_forintos_magyar_rollsroyce_divatterepjarot_fotoztak_korcula_szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e473bb9-df78-49d6-a2ea-e2e46dcff185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7304c4-8563-412c-8b2c-eea5d43e35e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190817_110_millio_forintos_magyar_rollsroyce_divatterepjarot_fotoztak_korcula_szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 17. 06:41","title":"110 millió forintos magyar Rolls-Royce divatterepjárót fotóztak Korcula szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. 