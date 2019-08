Sikeres volt a 28. Zempléni Fesztivál , szinte minden program teltház előtt ment – vonja meg a mérlegét Turjányi Miklós fesztiváligazgató a hétvégén zárult zenei eseménysorozatnak.

Sikeres volt a 28. Zempléni Fesztivál, szinte minden program teltház előtt ment – vonja meg lapunknak a mérlegét Turjányi Miklós fesztiváligazgató a hétvégén zárult zenei eseménysorozatnak.

Nem túlzás, ha azt mondjuk az ország egyik “legcsendesebb” fesztiválja a Zempléni Fesztivál. Itt hiába keressük a Sziget hangulatát, a hatalmas tömeget. Viszont az természetes látvány, ha egy apró falu főterén egyszer csak egy vonósnégyes kezd játszani. A számos ingyenes program révén nemcsak a turisták, de a helyiek legszélesebb rétegei is részesei lehetnek a fesztiválnak. Sőt, néha a határon túlra is kalandoznak.

A 28 éves Zempléni Fesztivál idén egy kicsit visszatér a gyökerekhez. Az alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar is fellépett, méghozzá Kassán, a Rodostoi Házban, Rákóczi Ferenc törökországi otthonának másában. Weiner Leó, Dohnányi Ernő, és Bartók Béla művei voltak műsoron a pénteki koncerten. Olyan szerzőket válogattak, akiknek közük van a régióhoz. Dohnányi Frigyes, a zeneszerző Dohnányi Ernő édesapja például abban a pozsonyi gimnáziumban volt matematika tanár, ahol Bartók Béla öt évig tanult. A péntek főszereplője a határon innen azonban a jazz volt, az amerikai-osztrák Hunter Special Quartet sárospataki és az Új Binder Quartet bodrogkeresztúri koncertével.

Szombaton Tolcsvára települt a fesztivál, régi hagyomány ez is, hogy egy-egy község egy napra befogadja a fesztivált. A FareMido Operatársulat operaáriákat bemutató koncertjén hiába vártuk a pátoszt, a pisszenéstelen csendet. Hábetler András operaénekes egy új műfajt az opera standupot mutatott be, sok humorral, a közönség bevonásával adott ízelítőt az operairodalom legjavából. Hasonlóra vállalkozott vasárnap Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Zenekar élén, a Megérthető zene sorozatával. A koncert felében a közönség felé fordult, és sok-sok kultúrtörténeti adalékkal elmagyarázta Beethoven IX. szimfóniájának IV. tételét, az Örömódát, a karmester szavait pedig a zenekar nyomban illusztrálta is, majd ez egész tételt eljátsotta.

Balog József zongorista Wolf Péter műveit bemutató koncertjét az egyik legnevesebb Tokaj hegyaljai pincészet, az Oremus szalonjában hallgathattuk meg. A záró koncertet a Liszt Ferenc kamarazenekar adta, a Sárospataki Rákóczi várban, címéhez híven két korstílus, a klasszika és romantika határvidékéről tallózva.