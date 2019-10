Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","shortLead":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","id":"20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e1a369-ab4c-4f24-8c19-1a3e083c112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","timestamp":"2019. október. 01. 11:21","title":"Furcsa, de ilyen is van: a BMW hívja szervizbe a Toyota új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3c6227-725e-49e5-9787-e850da138c2a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A rüsselsheimi gyárban hat hónapig csak egy műszakban dolgoznak majd.","shortLead":"A rüsselsheimi gyárban hat hónapig csak egy műszakban dolgoznak majd.","id":"20191001_opel_autogyar_muszak_munkaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3c6227-725e-49e5-9787-e850da138c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39092ac5-536a-4064-90c0-0984dd9087dd","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_opel_autogyar_muszak_munkaido","timestamp":"2019. október. 01. 15:45","title":"Nincs elég feladat az Opelnél, lecsapnak a munkaidőből a legnagyobb német üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","shortLead":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","id":"20190930_magosz_fold_orokles_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a9cc6-e6b6-4fab-9305-ade15ff7e1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_magosz_fold_orokles_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:34","title":"Megváltoztatnák a földöröklés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe68568-9e2d-4273-83c6-cd9a5138258d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többnyire hasznos gyógyszer vagy ártalmatlan étrend-kiegészítő – de szerencsétlen esetben nem létező betegséget szimulálhat vagy éppen életveszélyes állapotot leplezhet el. Ez derül ki lassacskán a biotinról (B7-vitamin).","shortLead":"Többnyire hasznos gyógyszer vagy ártalmatlan étrend-kiegészítő – de szerencsétlen esetben nem létező betegséget...","id":"201939_biotin_ahamisito_vitaminhianyossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abe68568-9e2d-4273-83c6-cd9a5138258d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb63872-f9ca-4d8b-b527-7360acab5a85","keywords":null,"link":"/360/201939_biotin_ahamisito_vitaminhianyossag","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Nézze meg a címkéit, és ha talál rajtuk B7-vitamint, szóljon az orvosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a bukott Trócsányi László utóda a biztosjelölti posztra. Már eldőlt, hogy Mohácson MSZP-s polgármester lesz. Kirúgások a temetkezési vállalatnál. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a bukott Trócsányi László utóda a biztosjelölti posztra. Már eldőlt, hogy Mohácson MSZP-s polgármester lesz...","id":"20191001_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d2c9d0-9abc-43d5-a9c1-efe7418bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360","timestamp":"2019. október. 01. 08:00","title":"Radar 360: A finn miniszterelnök alaposan kiosztotta a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9fa639-3683-42de-b754-16a0fd27ccb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hartay Csaba: Köszönöm a befogadást! című könyve blogbejegyzéseiből és irodalmi lapokban is megjelent kishumoreszkjeiből állt össze.","shortLead":"Hartay Csaba: Köszönöm a befogadást! című könyve blogbejegyzéseiből és irodalmi lapokban is megjelent...","id":"201939_konyv__nyomtatott_facebook_hartay_csaba_koszonom_abefogadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9fa639-3683-42de-b754-16a0fd27ccb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cea486-2df6-48f6-914d-119b15c14bb7","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__nyomtatott_facebook_hartay_csaba_koszonom_abefogadast","timestamp":"2019. október. 01. 10:01","title":"Vitriolos posztokból is születhet szépirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","shortLead":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","id":"20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75575faf-28b5-44b4-832a-855daac760d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:28","title":"Több mint 3 milliárd forintos profit Tiborczék tőzsdei cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő számban nem lesznek fotók a jelöltekről. ","shortLead":"A következő számban nem lesznek fotók a jelöltekről. ","id":"20191001_Inkabb_nem_is_kozol_fenykepeket_a_jeloltekrol_a_manipulalassal_vadolt_Bacskai_Naplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfd6618-5dd7-4c29-a2ba-e81b945de275","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Inkabb_nem_is_kozol_fenykepeket_a_jeloltekrol_a_manipulalassal_vadolt_Bacskai_Naplo","timestamp":"2019. október. 01. 15:48","title":"Inkább nem is közöl fényképeket a jelöltekről a manipulálással vádolt Bácskai Napló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]